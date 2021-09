Europą užkariavę „Måneskin“ gros Rygoje

2022 m. kovo 14 d. „Eurovizijos“ dainų konkurso nugalėtojai, akimirksniu tapę pasaulinio masto muzikos fenomenu, italų grupė „Maneskin“ koncertuos Rygoje, „Arena Riga“ salėje. Pasirodymas yra įtrauktas į koncertinio turo „Loud Kids On Tour '22“ grafiką.

Bilietus galima įsigyti visose Bilietai.lt kasose bei internetu www.bilietai.lt nuo ketvirtadienio, rugsėjo 30 d. 13 val.

Po savaitės grupės gerbėjai kviečiami vėl apsilankyti www.bilietai.lt svetainėje, kur prekyboje atsiras autobusų bilietai iš Vilniaus ir Kauno, vežantys „Maneskin“ gerbėjus į koncertą Rygoje ir atgal.

Dėl savo neprijaukinto ir beprotiškai energingo skambesio grupei „Maneskin“ pavyko sugrąžinti roko muziką į pasaulio topų viršūnes.

Dvidešimtmečiai Victoria (bosinė gitara), solistas Damiano, gitaristas Thomas ir būgnininkas Ethanas pradėjo savo kelią į sėkmę 2015 m. grodami gimtosios Romos gatvėse. Jiems prireikė vos keleto metų, kad pavergtų pasaulį ir taptų viena populiariausių naujosios kartos roko grupe. Šiandien „Maneskin“ kūryba įvairiose muzikos platformose siekia 3,5 mlrd. perklausų ir peržiūrų – vien tik „Spotify“ kas mėnesį jų dainos perklausomos daugiau kaip 43 mln. kartų.

Maneskin – Zitti e Buoni

2018 m. spalį, išleidusi savo debiutinį albumą „Il Ballo Della Vita“, grupė iškeliavo į didelį turą po Europą, taip pat koncertavo geriausių Italijos klubų ir festivalių scenose.

Šių metų kovą „Maneskin“ su mums visiems puikiai žinomu kūriniu „Zitti e Buoni“ laimėjo 71-ąjį San Remo muzikos festivalį, o gegužę tapo „Eurovizijos“ dainų konkurso nugalėtojais. Grupę aplankė tiesiog fenomenali sėkmė, nes vos per keletą savaičių jų įrašai tapo auksiniais ir platininiais daugiau kaip penkiolikoje šalių.

Antrasis „Maneskin“ albumas „Teatro d'ira: Vol. 1“ pasirodė šių metų kovo 19 d. Jau gruodį prasidės koncertinis turas Italijoje, kur į visus koncertus arenose bilietai seniai išpirkti, o kitais metais „Maneskin“ tvarkaraštis pasipildys pasirodymais didžiausiuose Europos festivaliuose.

Liepos 15 d. buvo pristatytas dainos „I Wanna Be Your Slave“ vaizdo klipas, surinkęs 6,7 mln. peržiūrų vos per 24 val. ir tapęs populiariausiu muzikos vaizdo klipu net 67 šalyse. Hitas tapo Nr. 1 italų „YouTube“ platformoje ir pelnė 20-tą vietą pasauliniame muzikantų reitinge.

Maneskin – Morirò da Re

Grupė pasiekė ir keleto rekordų: kūrinio „Beggin‘“ cover versija atsidūrė pirmoje „Spotify Global Top 50“ vietoje, o kita kompozicija – „I Wanna Be Your Slave“ – įėjo į geriausių Didžiosios Britanijos singlų dešimtuką. Tokiu būdu „Maneskin“ tapo pirmąja muzikos istorijoje Italijos grupe, patekusia į Didžiosios Britanijos Top 10 iškart su dviem singlais.

Rugsėjo 25 d. grupė buvo pakviesta į Paryžių dalyvauti projekte „Global Citizens Live“, kur ji pasirodys vienoje scenoje su tokiomis žvaigždėmis kaip Edas Sheeranas, Eltonas Johnas, „Black Eyed Peas“, Doja Cat ir kitais.

2022 m. vasario 6 d. savo koncertu Londono „O2 Academy Brixton“ salėje „Maneskin“ pradės didelį koncertinį turą „Loud Kids On Tour '22", apsilankys šešiolikoje Europos miestų ir pabaigs šį turą kovo 14 d. Rygoje, „Arena Riga“ salėje.