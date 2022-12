Mirė kompozitorius, „Tvin Pykso“ muzikos autorius A. Badalamenti

Jam buvo 85 metai.

Pasak laikraščio „The New York Times“, citavusio jo dukterėčią, A. Badalamenti mirė savo šeimos namuose Naujajame Džersyje.

Žurnalas „The Hollywood Reporter“ taip pat paskelbė šią žinią, teigdamas, kad jo dukterėčia leidiniui pranešė, jog jis mirė dėl natūralių priežasčių.

A. Badalamenti gimė 1937 metų kovo 22 dieną Niujorke, užaugo Brukline, baigė Manhatano muzikos mokyklą, rašoma filmų duomenų bazėje IMDB.

Klasikinį išsilavinimą turintis muzikantas pirmą kartą dirbo su D. Lynchu prie mistinės kriminalinės dramos „Mėlynas aksomas“ (Blue Velvet), po to jie bendradarbiavo tokiuose filmuose kaip „Laukinė širdis“ (Wild at Heart), „Pamirštas greitkelis“ (Lost Highway) ir „Tikra istorija“ (The Straight Story).

A. Badalamenti taip pat filmavosi prieš kamerą, pavyzdžiui, D. Lyncho juostoje „Malholando kelias“ (Mulholland Drive), kur vaidino be galo espreso kavą mėgstantį gangsterį.

Tačiau, ko gero, jis labiausiai žinomas dėl to, kad parašė televizijos serialo „Tvin Pyksas“ teminę melodiją.

Už tai A. Badalamenti vėliau gavo „Grammy“ apdovanojimą.

Jis taip pat garsėjo kaip dainų autorius, dirbęs su tokiomis muzikos pasaulio žvaigždėmis kaip Nina Simone (Nina Simon), Shirley Bassey (Širli Besi), Davidas Bowie (Deividas Bouvis) ir Paulas McCartney (Polas Makartnis).

Duodamas interviu žurnalui „Spirit and Flesh“ jis papasakojo, kaip kartu su D. Lynchu sugalvojo „Tvin Pykso“ įžanginę muziką.

„Natos tiesiog pačios atėjo“, – jis sakė.

„Davidas, kaip ir aš, buvo priblokštas. Plaukai ant jo rankų pasišiaušė, o akyse sužibo ašaros: „Aš matau Tvin Pyksą. Aš jį supratau“. Pasakiau: „Eisiu namo ir padirbėsiu ties tuo“. „Padirbėsi?! Nekeisk nė natos“. Ir aš, žinoma, to niekada nepadariau“, – prisiminė kompozitorius.