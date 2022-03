E. Redko sureagavo į informaciją apie galimus ryšius su Rusija: įmonėje nebedirbu

„Mano draugai, klausytojai, kolegos, reaguodama į šiomis dienomis pasirodžiusią informaciją žiniasklaidoje, savo poziciją noriu išsakyti ir aš. Tikiu, jog daugelis iš jūsų žinote, kad jau ne kartą viešai, tiek šioje erdvėje, išreiškiau savo palaikymą Ukrainos tautai ir atvirai su jumis dalinausi, kaip jaučiuosi ir ką galvoju apie šį tragišką karą. Visa širdimi tikiu, kad šis karas yra baisus ir jokiais būdais negali būti pateisintas! Nė vienas iš mūsų negalime pasirinkti kada, kur ar kokioje aplinkoje gimti. Bet tikrai galime pasirinkti vertybes, kuriomis vadovaujamės ir gyvename. Negaliu kalbėti už kitus, nei už savo tėtį. Galiu tik už save – buvo neteisinga, kad leidau susieti save su verslu, kuris nėra susijęs su muzika ar menu. Tvirtai galiu pasakyti, kad niekada nežinojau, jog patalpas nuomojančiai įmonei „14 deltų“, su kuria buvau susijusi, yra pareikšti kažkokie kaltinimai ir ar juose yra tiesos. Suprasdama situacijos rimtumą bei sudėtingumą – įmonėje daugiau nebedirbu“, – instagrame rašė atlikėja.

Ji teigė, kad yra dėkinga, jog gyvenime gali užsiimti tuo, ką myli labiausiai – kurti. „Ir tai daryti kartu su savo vyru Asi bei nuostabia talentingų bei atsidavusių savo darbui žmonių komanda, be kurios nebūčiau galėjusi sukurti to, ką sukūrėme. Viską, ką mes pasiekėme, yra vien tik mūsų sunkaus įdėto darbo ir kūrybiškumo dėka ir be jokios pagalbos iš mano tėčio verslo pinigų. Buvau vos trijų mėnesių, kai atvykome čia gyventi. Lietuvių kalba yra mano pagrindinė kalba. Lietuva – visada buvo ir bus mano šalis, čia mano širdis, mano namai. Mano širdis taip pat yra ir su mano šeima bei artimaisiais tiek iš Lietuvos, tiek iš Ukrainos, Rusijos, Jungtinės Karalystės ir Izraelio. Visus juos labai myliu ir esu dėkinga, kad juos turiu. Šiai dienai meldžiu geresnių ir šviesesnių dienų ir, kad meilės jėga nugalės neapykantą“, – skelbė ji.

Kaip skelbė lrt.lt, Nepriklausomybės pradžioje Kaune įkurta inžinerinė bendrovė „Jurby Water Tech“ laimi viešuosius pirkimus Lietuvoje, bet stambiausi užsakovai – Rusijoje, kur dirbama su Kremliaus įtakoje esančiais koncernais. Šios bendrovės steigėjas – V. Redko.

LRT Tyrimų skyriaus duomenys rodo, kad įmonės steigėjas dalyvauja Rusijos Gynybos ministerijos globojamos desantininkų organizacijos veikloje, o prieš pat Krymo okupaciją buvo pagerbtas medaliu. Ši organizacija, prasidėjus karui Ukrainoje, viešai deklaravo paramą Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui.

Portalas išsiaiškino, kad su „Jurby Water Tech“ susijusi ir įmonė „14 deltų“, kurios direktorė – atlikėja E. Redko.