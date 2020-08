E. Jennings pristato naują dainą ir siunčia žinutę apie laisvę

Vienos populiariausių mūsų šalies dainininkių kūrinys yra naujausias singlas iš neseniai išleisto albumą „Songs In Saturn“, kurį atlikėja pristatys išskirtiniuose koncertuose: rugpjūčio 18 d. Palangoje, rugpjūčio 19 d. Pažaislyje ir rugsėjo 2 d. Vilniuje.

„Stebėdama įvykius Baltarusijoje, panorau sukurti vaizdo klipą, kuriame būtų užfiksuota nuoširdi žinutė apie laisvę, apie tai, kaip ją privalome branginti ir už ją kovoti. Šiam įrašui panaudojau savo vaikų filmuotą medžiagą, kadrus iš Sausio 13-osios ir iš įvykių Baltarusijoje. Juk turbūt niekam nekyla abejonių, kad mūsų vaikai yra ateitis, ir mes visi norime, kad jie paveldėtų pasaulį, kuriame visi gali mėgautis laisve“, - sako E. Jennings.

Viena populiariausių šalies dainininkių neseniai šventė jubiliejinį gimtadienį. 40-ties metų jubiliejaus proga Erica Jennings didžiausią dovaną padovanojo gerbėjams – išleido ilgai lauktą solo albumą „Songs In Saturn“.

„Tai bus išskirtiniai albumo „Songs In Saturn“ pristatymo koncertai“, – sako Erica Jennings. „Be naujausių dainų atliksiu ir gerai žinomus kūrinius „Lovely Day“, „Leading Me Home“ ir daug kitų. Švęsime naują albumą, gyvenimą ir muziką“.

Erica Jennings dainininkės karjerą Lietuvoje pradėjo prieš du dešimtmečius, kai būdama 18-os kartu su Victoru Diawara ir Viliumi Alesiumi sukūrė didžiulės sėkmės sulaukusią grupę „Skamp“. Grupė akimirksniu tapo viena populiariausių visų laikų Lietuvos popmuzikos grupių, susižėrė gausybę apdovanojimų, o 2001 m. atstovavo Lietuvai „Eurovizijos“ dainų konkurse Danijoje.

Vėliau Erica Jennings pradėjo solinę karjerą, o 2011–2013 m. intensyviai koncertavo su savo vyru Jurgiu Didžiuliu kaip duetas „The Ball & Chain“.

Pastarieji metai E. Jennings buvo itin sėkmingi – 2016 m. ji išleido debiutinį solinį albumą „Leading Me Home“, kurio kūriniai skambėjo ne tik daugybėje radijo stočių Europoje, bet ir už Atlanto – JAV, Kolumbijoje, Brazilijoje. Muzikos kritikai gyrė albumą už nuoširdumą, brandą ir naujai atrastas E. Jennings vokalo spalvas.

2017 m. Lietuvos muzikos asociacijos metų apdovanojimuose „M.A.M.A“ dainininkė laimėjo Metų atlikėjos apdovanojimą, o leidinio „Lietuvos ryto“ žurnalo „Stilius“ organizuojamuose Lietuvos Metų moters rinkimuose Ericai Jennings atiteko „Metų moters“ titulas.

Tų pačių metų pabaigoje pasirodęs E. Jennings albumas „New Standards“, kurį prodiusavo Joseph Baldassare, buvo įrašytas Briuselio ir Niujorko įrašų studijose. Tiek už Atlanto, tiek dainininkės gimtojoje Airijoje muzikos kritikai puikiai įvertino pirmąjį atlikėjos džiazo ir soulo muzikos darbą. Nemažai prie sėkmės prisidėjo tai, kad naujos dainos buvo įrašytos kartu su talentingais Niujorko džiazo muzikantais, dirbusiais su muzikos legendomis Bobu Dylanu, Liza Minelli, Franku Sinatra ir daugybe kitų.

Šių metų gegužės 17 dieną – per savo gimtadienį – Erica išleido naują solo albumą.

„Mano albumas vadinasi „Songs In Saturn“, nes visos dainos buvo sukurtos Saturno cikle, kuris pasak, astrologų, yra vienas ilgiausių ir sunkiausių. Jis tęsiasi net 19 metų“, – apie albumo pavadinimo pasirinkimą sako Erica Jennings. „Tai yra vienas sudėtingiausių laikotarpių, kurio metu susiduri su sunkiausiomis kliūtimis ir daugybe iššūkių, išmoksti begalę svarbiausių gyvenimo pamokų. Tai lyg nesibaigianti kova ir begalinis kopimas aukštyn į kalną“.

Erica teigia, kad naujo albumo dainas sukurti įkvėpė įgyta patirtis. Atlikėja neslepia, kad džiaugiasi, kad šis etapas artėja prie pabaigos – Saturną pakeis Merkurijaus ciklas, kuris bus šviesus, ryškus ir lengvas.

Už pagalbą įrašinėjant ir kuriant naujo albumo dainas Erica Jennings dėkoja prodiuseriui Snorre Bergerud, kuris prodiusavo didžiąją dalį naujų kūrinių. Ypatingą ačiū atlikėja sako dainų autoriui Vytautui Bikui, padėjusiam prodiusuoti dainas „The Truth“ ir „Black Is The Colour“. Nepamiršta ir vieno geriausių elektroninės muzikos atlikėjų ir prodiuserių Leono Somovo, kuriam dainininkė dėkoja už kartu įrašytą dainą „Shades Of Blue“.

Šias ir daug kitų dainų gerbėjai ras albume „Songs In Saturn“, kurio viršelį papuošė ilgametės E. Jennings bendražygės ir fotomenininkės Marla Singer daryta nuotrauka.

„Negaliu sulaukti, kada galėsiu pasidalinti su gerbėjais nauju albumu, kurį labai myliu. Labai tikiuosi, kad jūs taip pat jį pamilsite“, – sakė gražios sukakties gimtadienį neseniai atšventusi Erica Jennings.