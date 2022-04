Dua Lipa su trenksmu pradėjo koncertines gastroles Europoje

Po itin sėkmingo turo Šiaurės Amerikoje, kur į atlikėjos pasirodymus buvo parduoti visi 400 tūkst. bilietų, dainininkė grįžo į Senąjį žemyną. Pirmoji Dua Lipa stotelė Europoje – Didžioji Britanija ir Airija. Pirmasis iš vienuolikos suplanuotų atlikėjos koncertų įvyko pilnutėlėje „AO“ arenoje Mančesteryje.

„Dua Lipa gastrolės „Future Nostalgia“ patvirtina, kad ji yra geriausia Didžiosios Britanijos popmuzikos žvaigždė šiandien“, – teigia Didžiosios Britanijos visuomeninis transliuotojas „BBC“.

Nieko keisto, kad Dua Lipa Mančesterio „AO“ arenoje buvo sutikta itin šiltai. 26-erių metų dainininkė įžengė vilkėdama prigludusį, akį traukiantį rožinį kostiumėlį.

Dua Lipa / „Live nation“ nuotr.

„Tai geriausias visų laikų sutikimas namuose“, – sakė ji miniai, kuri nuo pat pradžių dainininkę sveikino stovėdama.

Koncertą Dua Lipa pradėjo kūriniu „Physical“ iš 2020-ųjų albumo. Vėliau skambėjo „New Rules“ – vienas pirmųjų didelių hitų iš jos debiutinio albumo.

Šou metu skambėjo albumo „Future Nostalgia“ kūriniai, iš kurių daugelis yra tapę tikrais karantininio laikotarpio himnais. „Boys Will Be Boys“ ir „Good In Bed“ buvo gerbėjų favoritai.

Netrukus Dua Lipa pasirodė persirengusi – į sceną įžengė apsiavusi sportinius batelius. Prasidėjo šokiams skirta šou dalis: skambėjo populiariausi hitai, o lazerių spinduliai areną pavertė į didžiulį naktinį šokių muzikos klubą.

Jūra telefonų šviesų nušvietė salę, kuomet dainininkė atsisėdo ant scenos krašto - jos balsas gyvai skambėjo dar geriau nei per radiją.

Dua Lipos ir Calvino Harriso bendras kūrinys „One Kiss“ publiką nukėlė į 2018-ųjų vasarą. Vėliau nuskambėjusios dainos „Electricity“ ir „Hallucinate“ privertė šokti net ir nerangiausius žiūrovus.

Kiekviena proga Dua Lipa sceną naudojo kaip podiumą – nuo juo žingsniuojančios dainininkės nebuvo įmanoma atitraukti akių. Kartu su dainininke šou kūrė energingi šokėjai, kai kurie net su riedučiais, tačiau Dua Lipa dominavo scenoje ir spinduliavo ypatingą energiją.

Dainininkei atliekant kartu su seru Eltonu Johnu įrašytą hitą „Cold Heart", visa arena dainavo drauge.

Vėliau arenos lubų buvo nuleisti didžiuliai disko rutuliai ir žvaigždės. Magišką atmosferą paryškino didžiuliame ekrane projektuojamas milžiniško dydžio mėnulis.

Atliekant hitą „Levitating“, Dua Lipa buvo pakelta į orą ant šviesomis blyksinčios platformos, kuri skriejo virš ją garbinančių gerbėjų. Dainininkė padėkojo miniai ir paliko sceną bisui – vakarėlis dar nesibaigė.

Vilkėdama dar vieną viliojančios katytės kostiumą, Dua Lipa atliko titulinę naujausio albumo dainą „Future Nostalgia“, o hitų kupiną šou užbaigė kūriniu „Don't Start Now“.

Laukti tikrai buvo verta. Dua Lipa yra absoliuti superžvaigždė.

Šis šou turėjo įvykti praėjusių metų rugsėjį, tačiau pandemija ir socialinės distancijos taisyklės privertė jį atidėti. Pirmojo Dua Lipa koncerto Europoje vakarą žvelgiant į tūkstančius arenoje susirinkusių gerbėjų visi apribojimai atrodė kaip tolima praeitis.

„Mes taip ilgai laukėme, kol surengsime šį šou“, – miniai sakė Dua Lipa.

Dua Lipa šiemet surengs koncertą ir Lietuvoje. Birželio 19-ąją dieną didžiausioje šalyje „Žalgirio“ arenoje įspūdingą šou surengsianti dainininkė nekoncertuos Estijoje ir Latvijoje – tai bus vienintelis atlikėjos šou Baltijos šalyse. Visi bilietai į šį koncertą buvo parduoti per rekordiškai trumpą laiką.