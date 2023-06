Didžiausia metų fiesta su „Man-go“, „Bavarija“, „69 danguje“ ir Sandra

Visi Lietuvos atlikėjai šiems koncertams ruošia specialias savo geriausių dainų programas ir pasirodys su gyvo garso grupėmis, o Sandra kartu atsiveža ir savo šokėjų grupę.

Dešimtys hitų, tūkstančiai gerbėjų, milijonai perklausų internete, dešimtmečius trunkančios sceninės karjeros ir besąlygiška publikos meilė – visa tai apie jas, šių grandiozinių koncertų žvaigždes. Tad nepraleiskite ypatingos progos išvysti mylimas grupes vienoje scenoje ir sudalyvauti didžiausioje metų fiestoje, kuri vyks gruodžio 1 d. Klaipėdos „Švyturio“ arenoje, gruodžio 2 d. – „Šiaulių“ arenoje ir gruodžio 3 d. – Kauno „Žalgirio“ arenoje.

MAN-GO

Lietuvos popmuzikos grupė „Man-go“ susikūrė 1998 m. Klaipėdoje, pelniusi populiarumą su daina „Pavasariniai žiedai”.

Koncertai, naujų albumų pristatymai: dešimtmetį populiarumas ir sėkmė lydėjo grupę. 2008 m. įvyko perdegimas. Ir tik 2014 m. su naujomis kūrybinėmis jėgomis „Man-go“ grįžo į sceną ir vėl užėmė tvirtas pozicijas lietuviškos muzikos grojaraščiuose. 7000 gerbėjų susirinko 2018-aisiais į Klaipėdos „Švyturio“ arenoje vykusį jubiliejinį 20-mečio grupės koncertą. Šių metų vasarą „Man-go“ pradėjo aktyviai ruoštis išskirtiniam 25-mečio koncertų turui su gyvo garso grupe.

Per ketvirtį amžiaus grupės pasiekimų istorijoje – įspūdinga diskografija: išleisti albumai ne kartą tapo „platininiais“, lietuviškos muzikos kolekcija pasipildė daugybe hitais tapusių „Man-go“ dainų. Grupė pelnė aibę įvairių muzikinių apdovanojimų. Nuo 2015 m. „Man-go“ sulaukia milžiniško gerbėjų susidomėjimo internete: vien tik „YouTube“ kanale nuo peržiūrų skaičius siekia daugiau nei 76 milijonus.

„Svetimi“:

„Reikėjo tiek nedaug“:

BAVARIJA

Viena visų laikų populiariausių Lietuvos vaikinų popmuzikos grupė susikūrė 1996 m. Klaipėdoje, tad šiemet skaičiuoja jau 27-tuosius savo gyvavimo metus. Grupės nariai – visai Lietuvai puikiai žinomos asmenybės – Deivydas Zvonkus, Vilius Tarasovas ir Juozas Liesis.

Per visą savo karjerą „Bavarija“ yra pelniusi ne vieną apdovanojimą „Geriausios metų grupės“ kategorijoje (Radiocentro apdovanojimai, „Bravo“ apdovanojimai), net 30 grupės kūrinių yra patekę į įvairių Lietuvos radijo stočių TOP-20, parduota daugiau kaip 150 tūkst. „Bavarijos“ singlų ir albumų.

Grupė yra sukūrusi daugybę laikui nepavaldžių kūrinių, kuriuos ne vienas mūsų žinome mintinai – „Noriu lėkt“, „Naktis“, „O man gera čia!“, „Duok man“, „Mes čia!“, „Kažkam čia pragaras, kažkam čia rojus", „Saulė, saulė danguje“, „Angelai“ ir daugelį kitų.

„Mes čia“:

„Angelai“:

69 DANGUJE

Ši Lietuvos popmuzikos merginų grupė susikūrė 2005 m. ir šiemet švenčia savo pilnametystę – 18 metų scenoje. Karina, Nijolė, Ingrida ir Goda – šių žavių jaunų moterų stiliaus pojūtis nepalieka abejingų, o jų atliekamų dainų žodžius žino tūkstančiai gerbėjų. Grupė ne kartą buvo pelniusi svarbių apdovanojimų, tarp kurių „Geriausias metų debiutas“ (RC muzikiniai apdovanojimai), „Metų grupė“ (TV3 Vaikų balsas ir RC muzikiniai apdovanojimai) ir kitus.

Scenos divos yra vienos laukiamiausių viešnių tiek dideliuose renginiuose, tiek geriausiose šalies klubuose, o jų hitai „9 Danguje”, „Velniškas greitis”, „Skrisim”, „Gyvenu”, „Man reikia meilės“ ir daugelis kitų jau seniai yra tapę geidžiamiausiais šokių aikštelėse visoje Lietuvoje.

„Skrisim“:

„Gyvenu“:

SANDRA

Sandra arba Sandra Ann Lauer (toks pilnas dainininkės vardas) buvo beprotiškai populiari 1980 – 1990 m. dėl hitų „In the Heat of the Night“, „(I‘ll Never Be) Maria Magdalena“, „Everlasting Love“, „Hiroshima“ ir kitų, sukurtų kartu su savo vyru Michaelu Cretu (projekto „Enigma“ autoriumi).

Prieš pradedama solinę karjerą, Sandra buvo viena iš trijų grupės „Arabesque“ vokalisčių. Ši merginų grupė buvo plačiai žinoma Europoje, tačiau tiesiog neįtikėtino populiarumo sulaukė Japonijoje – ten buvo išleisti net 13 albumų ir 30 singlų. Vėliau Sandra pasirinko solinę karjerą ir jau debiutinis albumas „The Long Play“ įėjo į Vokietijos hitų dvidešimtuką, o Prancūzijoje – į penketuką. Kiti albumai irgi sulaukė komercinės sėkmės. Sandra buvo itin mėgstama vieno didžiausių Vokietijos jaunimo žurnalo „Bravo“ skaitytojų (mūsų vyresnė publika irgi gerai pamena plakatus su Sandra iš šio žurnalo ant savo kambario sienų). Nuo 1988 iki 1993 m. Sandra pelnė devynias „Bravo Otto“ statulėles (iš jų penkias auksines). 1990 m. dainininkė yra dalyvavusi savo vyro M. Cretu sukurtame projekte „Enigma“.

Po nedidelės pauzės, susijusios su šeima ir vaikais, 2009 m. Sandra sugrįžo su albumu „Back to Life“ (o 2012 m. – „Stay in Touch“) ir iki šiol sėkmingai tęsia savo koncertinę veiklą. Artistė turi ir aktyvius fanų klubus Vokietijoje, Lenkijoje ir Ukrainoje.

„In The Heat Of The Night“:

„Maria Magdalena“:

Didžiausia metų fiesta su „Man-go“, „Bavarija“, „69 danguje“ ir Sandra vyks:

Gruodžio 1 d. – Klaipėdos „Švyturio“ arenoje

Gruodžio 2 d. – „Šiaulių“ arenoje

Gruodžio 3 d. – Kauno „Žalgirio“ arenoje

Bilietai prekyboje nuo antradienio, birželio 13 d.: www.medusa.lt.