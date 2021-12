Deivio sūnus tapo laidos žvaigžde ir nustebino tėtį: abejojau, kad jis išvis kažką pasakys

Pasirodo, kaip mama ir tėtis, taip ir jų vaikai neieško žodžių kišenėje.

Deivio ir Renatos mažasis sūnus Rėjus laidoje pasirodys ne itin geros nuotaikos, tačiau vėliau, su kiekviena jo pasakoma fraze, žiūrovai negalės sulaikyti juoko. Mažylis taiklių klausimų ir pastabų turės kone nuolat – ir tada, kai Deivis pasakos apie savo firminės silkės receptą, ir tada, kai prisimins neįtikėtiną istoriją iš savo vaikystės.

„Kokioje antroje klasėje, kai po mokyklos grįždavau namo, o mano tėvai dar dirbdavo, vienintelis dalykas, kurį mokėdavau pasidaryti valgyti, būdavo česnakinė duona. Kartą pradėjau ją kepti ir visas puodas užsidegė. Nežinojau, ką daryti, todėl ramiai prisipyliau stiklinę vandens ir ant to puodo užpyliau… Buvo toks sprogimas, kad mane atmetė gal 3 metrus atgal. O baltos tinklinės užuolaidos dingo išvis. Pamačiau juodas lubas, išjungiau dujinę ir parašau tėvams raštelį, kad išvažiuoju pas bobutę“, – dabar jau su šypsena pasakos Deivis.

Šeima laidos vedėjams atviraus, kad per šventes, o ypač per Kūčias, stengiasi laikytis tradicijų. O štai, kai kalba pasisuks apie dovanas, Deivis netikėtai pripažins, kad jo vaikai iki šiol nėra sugalvoję, kaip šiemet Kalėdų Senelis galėtų juos pradžiuginti. „Šiais laikais suaugę per Kalėdas nori daugiau, negu vaikai – maniškiams nieko nereikia“, – sakys jis.

Vis dėlto galiausiai žiūrovus nuginkluos dar viena Deivio sūnaus Rėjaus frazė, kai netikėtai atsisukęs į tėvą, jis ištars: „Tėti, nusiramink – nebijok Kalėdų!“

„Tiesą pasakius, aš abejojau, kad jis išvis kažką pasakys. Abejojau, kad net užlips ant scenos. Bet labai įsidrąsinai, sūnau“, – juoksis Deivis atsisukęs į savo atžalą, kuri neabejotinai taps „Gero vakaro šou. Kalėdų belaukiant“ ryškiausia žvaigžde.

