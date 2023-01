Daugiausia nominacijų „Oskarų“ apdovanojimams gavo filmas „Viskas iškart ir kartu“

Siurrealistinis, po daugybę pasaulių keliaujantis mokslinės fantastikos filmas „Viskas iškart ir kartu“ (Everything Everywhere All at Once) antradienį surinko daugiausiai – 11 – „Oskarų“ nominacijų ir užėmė lyderio poziciją lenktynėse dėl Holivudo apdovanojimų.

Antroje vietoje su devyniomis nominacijomis atsidūrė airiška juodoji komedija „Salos vaiduokliai“ (The Banshees of Inisherin) ir filmas apie Pirmąjį pasaulinį karą „Vakarų fronte nieko nauja“ (All Quiet on the Western Front).

Toliau rikiuojasi biografinis filmas apie rokenrolo karalių „Elvis“ su aštuoniomis nominacijomis ir Steveno Spielbergo (Stiveno Spilbergo) pusiau autobiografinis filmas „Fabelmanai“ (The Fabelmans), sulaukęs septynių nominacijų.

Kaip ir tikėtasi, „Oskarų“ rinkėjai taip pat išskyrė tokius didžiausius praėjusių metų komercinius hitus kaip „Asas Maverikas“ (Top Gun: Maverick) su Tomu Cruise'u (Tomu Kruzu) ir „Įsikūnijimas. Vandens kelias“ (Avatar: The Way of Water) už tai, kad padėjo sugrąžinti žiūrovus į kino teatrus po pandemijos.

Abu filmai buvo nominuoti geriausio filmo kategorijoje – geidžiamiausiam Holivudo apdovanojimui, nors kitas žiūrovų simpatijas pelnęs filmas – „Juodoji pantera: Vakanda amžiams“ (Black Panther: Wakanda Forever) – tarp jų nepateko.

Geriausio filmo nominacijoje taip pat varžysis „Viskas iškart ir kartu“, Salos vaiduokliai“, „Vakarų fronte nieko nauja“, „Elvis“, „Fabelmanai“, naujausias Cate Blanchett (Keit Blanšet) filmas „Tár“, Kanų festivalyje triumfavęs „Liūdesio trikampis“ (Triangle of Sadness) ir literatūrinė adaptacija „Moterys kalba“ (Women Talking).

Absurdiškame nepriklausomame filme „Viskas iškart ir kartu“ vaizduojama kinų kilmės amerikiečių imigrantų šeima, kurios verslui atliekamas mokesčių auditas ir kuri greitai įtraukiama į tarpdimensinį mūšį, kad išgelbėtų visatą nuo galingo piktadario.

Filmas sulaukė didžiulio populiarumo ir visame pasaulyje gavo daugiau nei 100 mln. JAV dolerių (apie 92 mln. eurų) pajamų.

Juosta pelnė keturias aktorių nominacijas. Be kita ko, geriausiu antrojo plano aktoriumi pretenduoja tapti Ke Huy Quanas (Ke Huj Kvanas), kuris beveik prieš keturis dešimtmečius vaikystėje vaidino filme „Indiana Džounsas ir lemties šventykla“ (Indiana Jones and The Temple of Doom), o geriausia pagrindine aktore – Michelle Yeoh (Mišel Jio).

M. Yeoh tapo vos antrąja azijiete, kada nors nominuota kaip geriausia pagrindinė aktorė per 95-erius „Oskarų“ teikimo metus, ir dėl šio prizo varžysis su dukart „Oskaro“ laureate C. Blanchett.

Tačiau pagrindinės aktorės kategorijoje kilo ginčų, nes nebuvo nominuota nė viena juodaodė, nors Viola Davis (Viola Deivis), atlikusi vaidmenį filme „Kovotoja“ (The Woman King) ir Danielle Deadwyler (Deniel Dedvailer), suvaidinusi filme „Till“, buvo laikomos pagrindinėmis pretendentėmis.

Šioje nominacijoje taip pat varžysis Ana de Armas už vaidmenį filme „Blondinė“ (Blonde), Michelle Williams (Mišel Viljams) už vaidmenį filme „Fabelmanai“ ir Andrea Riseborough (Andrėja Raisborou) už nepriklausomą filmą „To Leslie“, kuris savo žvaigždei surengė neįprastą, vėlyvą, įžymybių remiamą kampaniją.

Tarptautiniai rinkėjai

Brendanas Fraseris (Brendanas Freizeris), suvaidinęs filme „Banginis“ (The Whale), Colinas Farrellas (Kolinas Farelas), sukūręs vaidmenį „Salos vaiduokliuose“, ir Austinas Butleris (Ostinas Batleris), suvaidinęs juostoje „Elvis“ yra akivaizdūs favoritai geriausio aktoriaus nominacijoje.

Geriausiu aktoriumi taip pat pretenduoja tapti Paulas Mescalas (Polas Meskalas) iš filmo „Aftersun“ ir Billas Nighy (Bilas Nai) už vaidmenį juostoje „Living“.

Geriausios antrojo plano aktorės kategorijoje nominuota Angela Bassett (Andžela Baset) tapo pirmąja „Marvel“ filmo apie superherojus žvaigžde, pelniusia „Oskarų“ nominaciją už vaidmenį filme „Juodoji pantera. Vakanda amžiams“.

S. Spielbergas pateko į geriausio režisieriaus nominantų sąrašą, tačiau šioje kategorijoje nebuvo nominuota nė viena moteris, o tai sukėlė nepasitenkinimą socialiniuose tinkluose.

Prieš nominacijų paskelbimą „Variety“ apdovanojimų skilties redaktoriaus Claytonas Davisas (Kleitonas Deivisas) naujienų agentūrai AFP sakė, kad šios „Oskarų“ lenktynės yra vienos iš labiausiai nenuspėjamų, iš dalies dėl to, kad pastaruoju metu labai padaugėjo tarptautinių Akademijos rinkėjų.

Šie nariai prisidėjo prie tokių netikėtumų kaip Pietų Korėjos juosta „Parazitas“ (Parasite, Gisaengchung), 2020 metais pripažinta geriausiu filmu.

Šiemet jie prisidėjo prie „Netflix“ platinamo filmo „Vakarų fronte nieko naujo“ iškilimo.

Karinė drama apie Pirmąjį pasaulinį karą įgavo didžiulį pagreitį ir praėjusią savaitę pelnė net 14 nominacijų BAFTA apdovanojimuose.

„Išsaugoti filmai“

Aktoriai Rizas Ahmedas, sukūręs vaidmenį filme „Metalo garsas“ (Sound of Metal) ir Allison Williams (Alison Viljams), suvaidinusi televizijos seriale „Merginos“ (Girls), antradienį iš Los Andželo pristatė „Oskarų“ nominacijas.

Apdovanojimų renginių, įskaitant „Oskarus“, televizijos reitingai turi tendenciją mažėti, nes pastaraisiais metais Akademijos rinkėjai linkę pagerbti mažiau žinomus nepriklausomus hitus, tokius kaip „Klajoklių žemė“ (Nomadland) ir „CODA“.

Daugelis industrijos atstovų tikėjosi, kad nominacijos bus palankios 2022 metais žiūrovų pamėgtiems filmų tęsiniams, nes net toks gigantas kaip antras pagal dydį pasaulyje kino teatrų tinklas „Cineworld“ kreipėsi dėl apsaugos nuo bankroto.

Jameso Camerono (Džeimso Kamerono) mokslinės fantastikos epas „Įsikūnijimas. Vandens kelias“, praėjusį savaitgalį visame pasaulyje perkopęs 2 mlrd. dolerių (1,8 mlrd. eurų) pajamų žymą, pelnė keturias nominacijas. Be geriausio filmo, jis taip pat varžysis kino dailės, garso ir vaizdo efektų nominacijoje.

„Asas Maverikas“, ilgai lauktas Tomo Cruise'o (Tomo Kruzo) didžiojo 1986 metų hito tęsinys, pasirodęs gegužės mėnesį, kino teatrams labai neaiškiais laikais, ir gavęs apie 1,5 mlrd. dolerių (apie 1,4 mlrd. eurų) pajamų, nominuotas šešiose kategorijose: geriausio filmo, montažo, dainos, garso, vaizdo efektų ir adaptuoto scenarijaus.

„Atrodo, kad šis filmas iš tikrųjų galėtų laimėti geriausio filmo titulą“, – prieš nominacijų paskelbimą sakė C. Davisas.

„Kas gali būti geriau kitą dieną po „Oskarų“ įteikimo nei paskelbti, kad filmas, kuris išgelbėjo kiną, buvo pripažintas geriausiu? Tai gera istorija“, – pridūrė jis.

„Oskarai“ šiemet bus įteikti kovo 12 dieną. Ceremoniją ves komikas Jimmy Kimmelas (Džimis Kimelas).