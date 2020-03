Dainininkė A. Vedrickaitė: motinystė suteikė neeilinių potyrių

Šį šeštadienį 8.30 val. TV3 kulinarinių pokalbių laidoje „Virtuvės istorijos“ laukia itin azartiška dvikova, mat joje susikaus dvi balsingos, žavios ir geros bičiulės – tai dainininkė Augustė Vedrickaitė ir grupės „Queens of Roses“ narė Akvilė Kisielienė. Na, o kad kova būtų teisinga, jų kulinarinius sugebėjus įvertinti atvyks jų gera draugė, choreografė, šokėja Kristina Burneikienė.

Burtai lems, jog Augustė kartu su laidos vedėja Ilona Juciūte-Čibirkiene keps kiaulienos šonkauliukus su kalafiorų piure, o Akvilė, padeda iš Šri Lankos kilusio virtuvės šefo Dilano Dampellos Gamage, gamins vištieną „Cordon Bleu“.

Žavi, energinga ir stipraus balso savininkė Augustė Vedrickaitė pasakoja, jog muzika ją lydi visą gyvenimą. Ir nors šiandien koncertai, pasirodymai ir repeticijos yra pagrindinė jos veikla, savo didžiausiu gyvenimo projektu ji laiko prieš porą metų gimusį sūnų Arijų. Simbolišku vardu pavadintas berniukas į moters gyvenimą atnešė ne tik naujų rūpesčių, atsakomybės ir motinystės džiaugsmų, bet ir, kaip sako pati Augustė, naujų potyrių.

„Kartais pati savęs klausiu, kaip man pavyksta viską suderinti, visur suspėti. Tačiau kažkaip pavyksta. Savo sūnui aš esu tokia dėkinga už tiek daug naujų patiriamų dalykų. Kažkurią dieną kuomet lijo, mes vis tiek ėjome į lauką: paprastai žmonės yra linkę skųstis tuo lietum, bet mes ėjom taškytis per balas ir jis atsistojęs prie vienos balos sako man, mama, žiūrėk, ten aš. Ir tada susimąsčiau, kada aš paskutinį kartą stebėjau savo atvaizdą baloje? Tokios, atrodo, visiškos smulkmenos, bet kaip gera jas iš naujo pastebėti“, – laidoje atviraus Augustė.

Nors su šio šeštadienio priešininke Akvile Augustė susipažino miuziklo „Velnio nuotaika“ metu, kur abi pasikeisdamos atliko tą patį vaidmenį, moteris teigia, jog konkurencija gimsta ne dėl tos pačios veiklos, srities ar profesijos, bet dėl nesuderinamų charakterių.

„Nesvarbu, ar tai būtų vyrų kompanija, ar moterų, tiesiog su vienais žmonėmis sutampa bio laukai, o su kitais, deja, bet ne. Tuomet ir kyla ta konkurencija“, – apie muzikos pasaulio užkulisius pasakos Augustė.

Graži ir balsinga A. Kisielienė teigia, jog suderinti asmeninį gyvenimą su įtemptu koncertų grafiku nėra lengva, tačiau prieš keletą metų žiedus sumainiusi su krepšininku Laimonu Kisieliumi, moteris sako nuo pat pradžių žinojusi, jog jų santuokinis gyvenimas nebus standartinis.

„Kadangi mano vyras yra sportininkas, mūsų abiejų grafikai labai neįprasti, sunkiai suderinami. Nuo pat santykių pradžios tą supratome, jog reikės taikytis, todėl nei aš jam dėl to priekaištauju, nei jis man. Ar tai būtų naktinis darbas, ar treniruotės per šventes – tai mūsų kasdienybė ir dėl to jau susitaikėme“, – atviraus Akvilė.

Nors merginų grupėje dainuojanti moteris neslepia sulaukianti didelio gerbėjų dėmesio, visgi ji skuba nuraminti, jog pavydo scenų namuose nebūna, o situacijos, dėl kurių gali kilti vienų ar kitų įtarimų, dažniausiai kyla nuo paties asmeninio požiūrio.

„Dažnai tik atrodo, jog gražios dainininkės negali atsiginti gerbėjų dėmesio. Manau, jog tai labiau priklauso nuo pačių moterų, kiek jos tuos gerbėjus prisileidžia. Aš, kadangi, esu sėkmingai ištekėjusi, tai kartais to kitų vyrų dėmesio net ir nepastebiu, nors žinoma, labai malonu gauti vieną kitą komplimentą, kai jie yra sakomi laiku ir vietoje“, – teigs Akvilė.