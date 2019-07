Dainininkas R. Kelly suimtas dėl vaikų pornografijos ir kitų kaltinimų

R. Kelly ketvirtadienį vakare buvo areštuotas Čikagoje federalinių agentų, kai buvo išėjęs pavedžioti savo šuns, sakoma teisininko Steve'o Greenbergo (Stivo Grinbergo) pareiškime.

Kaip praneša JAV žiniasklaida, federalinė didžioji žiuri jam buvo pateikė 13 kaltinimų, tokių kaip nepilnametės suviliojimas ir trukdymas vykdyti teisingumą.

R. Kelly, kurio tikrasis vardas – Robertas Kelly (Robertas Kelis), jau anksčiau Ilinojaus valstijos buvo apkaltintas lytiniu smurtu sunkinančiomis aplinkybėmis, bet paleistas už užstatą.

Nauji federaliniai kaltinimai susiję su numanomais dainininko veiksmais Ilinojuje ir Niujorko valstijoje, sakė jo advokatas.

„Įtariamos veikos atrodo daugmaž tos pačios kaip ankstesnės, kuriomis ponas Kelly buvo apkaltintas dabartiniu valstijos kaltinamuoju aktu ir pagal ankstesnius valstijos pareikštus įtarimus, dėl kurių jis buvo išteisintas“, - aiškino S. Greenbergas.

„Dauguma, jeigu ne viso šios įtariamos veikos yra dešimtmečių senumo“, – pridūrė jis.

R. Kelly jau kelis dešimtmečius persekioja įtarimai lytiniu išnaudojimu, ypač – nepilnamečių mergaičių.

Prieš dešimtmetį jis buvo išteisintas vaikų pornografijos byloje, išsaugojo nuolatinių gerbėjų būrį ir toliau koncertavo.

1994 metais ji vedė savo globotinę Aaliyah (Aliją), velionę ritmenbliuzo žvaigždę. Tuo metu ji buvo 15-metė.

R. Kelly, kuris tuomet buvo 27-erių, prodiusavo paauglės dainininkės debiutinį albumą „Age Ain't Nothing But a Number“ (Amžius – nieko kita, tik skaičius). Jųdviejų santuoka vėliau buvo panaikinta, o Aaliyah 2001 metais žuvo per lėktuvo katastrofą.

Vis dėlto dainininko padėtis pradėjo keistis, kai sausį buvo išleistas šešių dalių dokumentinis filmas „Išgyventi R. Kelly“ (Surviving R. Kelly).

Filme teigiama, kad R. Kelly naudojo lytinę, psichologinę ir fizinę prievartą prieš mergaites ir moteris, tad Čikagos prokurorai paskelbė vietą raginimą nukentėjusiosioms atsiliepti.

Vasarį, kai buvo pateikti valstijos kaltinimai, R. Kelly tris naktis praleido už grotų ir buvo paleistas sumokėjęs 100 tūkst. dolerių – 10 proc. teismo nustatyto 1 mln. dolerių užstato.

Įtariama, kad inkriminuojami seksualiniai veiksmai tęsėsi nuo 1998 metų gegužės iki 2010 metų sausio, nurodė prokurorai.

Jei bus nuteistas dėl rimčiausių kaltinimų toje byloje, R. Kelly grės įkalinimas nuo šešerių iki 30 metų už kiekvieną kaltinimą.

Kovo mėnesį duodamas interviu R. Kelly kategoriškai neigė kaltinimus ir sakė kovojantis už savo gyvenimą.

„Aš viso to nedariau, - televizijai „CBS News“ sakė dainininkas. – Ar tai būtų seni, ar nauji, ar būsimi gandai – jie nėra tiesa.“

R. Kelly neigė ir 2017 metais interneto žiniasklaidos platformos „BuzzFeed“ paskelbtą pranešimą, kuriame teigiama, kad dainininkas savo namuose Čikagoje ir Atlantoje moteris laikė kaip sekso verges.

Jis taip pat buvo trumpam sulaikytas kovą, nes nesumokėjo 161 tūkst. dolerių alimentų, kuriuos jis įpareigotas mokėti savo buvusiai žmonai ir jųdviejų trims vaikams.