D. Vaitiekūnas: šis dalykas verčia jaustis nepatogiai

BTV muzikinis šou „Muzikinė kaukė“ jau lapkritį sugrįžta į televizijos ekranus. Šį sezoną projektas nustebins naujovėmis: žiūrovų lauks ne tik ryškūs nauji dalyviai, bet ir pasikeitę vedėjai – jais tapo laidų vedėja Indrė Kavaliauskaitė ir aktorius Simonas Storpirštis. Prie veteranų komisijos narių prisijungė socialinių tinklų žvaigždė Paulius Mikolaitis, labiau žinomas Paul de Miko slapyvardžiu. Savo įspūdingais pasirodymais šiemet džiugins dešimt naujų dalyvių.

Šiame „Muzikinės kaukės“ sezone išvysite aktorių Dominyką Vaitiekūną, įsiminusio projekto „Kelias į žvaigždes“ dalyvę Donatą Virbilaitę, dainininkes Augustę Vedrickaitę, Iglę Bernotaitytę, „Kristal“ muzikinės grupės narę Juliją Jegorovą-Butavičienę, aktorę Aleksandrą Metalnikovą, „Pikaso“ grupės narį ir radijo laidų vedėją Haroldą Šklėrių, renginių vedėją, šokėją Tomą Legenzovą, LNK serialo „Rimti reikalai“ žvaigždę Tomą Rinkūną ir aktorių Robertą Lenartavičių.

Vienas „Muzikinės kaukės“ dalyvių – D. Vaitiekūnas – papasakojo, kuo dabar gyvena.

– Dominykai, papasakok, ką šiuo metu veiki?

– Šiuo metu ruošiuosi į kirpyklą – kirpsiu plaukus (šypsosi). Reikia savimi pasirūpinti, o laiko taip trūksta... Antra aktualija yra ta, kad aš praeitą savaitę iš prieglaudos pasiėmiau šunį ir mano gyvenimo ritmas šiuo metu yra pakitęs, tad aš bandau prie jo prisitaikyti. Šią savaitę kaip tik prasideda mūsų (mano ir aktorės Oneidos Konsungos-Vildžiūnienės) pirmieji šiuolaikinio miuziklo „History is Made at Night“ programos koncertai. Taip pat ruošiuosi savo alter ego – Vitalijaus Špokaičio muzikiniam stand-up pasirodymui „Kaip pamiršti pirmąją meilę“. Kasdien tenka dirbti su vokalu ir ruoštis „Muzikinės kaukės“ filmavimams. Tai atima be galo daug laiko, bet yra labai įdomu save išstumti iš patogių, iki šiol pranešiotų, batų ir pasimatuoti visiškai kitus, tarsi man svetimus.

– Kaip atsidūrei „Muzikinėje kaukėje“?

– Pasiūlymą prisijungti prie projekto iš kūrybinės komandos gavau ne pirmą kartą, tačiau aplinkybės tuo metu nebuvo palankios, tad atsisakiau. Dabar aš tiesiog jaučiu, kad esu visiškai paniręs į muziką kaip į teatrinės raiškos priemonę, kaip meną, kuris pasakoja istorijas. Ir man pasirodė, kad jau laikas sudalyvauti šiame projekte, juolab kad ir projektas atsinaujinęs, ir ten dalyvauja taip pat ne vienas aktorius. To laukiu su didžiausiu malonumu, nes tai yra toks dalykas, kuris paskutiniu metu man labai maloniai kutena širdį, kaitina kraują ir verčia jaustis maloniai nepatogiai (šypsosi).

– Dėl „Muzikinės kaukės“ atsisakei laidų vedėjo darbo televizijoje (Dominykas LRT Kultūros kanale vedė laidą), iškeitei jį į muziką. Kodėl?

– Sakyčiau, tiesiog užbaigiau vieną gyvenimo etapą. Žinau, kad, plaukdamas į keturias skirtingas puses vienu metu, nenuplauksiu niekur. Nusprendžiau labiau koncentruotis į muzikinius projektus. Ten dabar mane veda mano širdis ir ten aš galiu parodyti savo kompetencijas, kurias tobulinu ir, manau, turiu. Šiuo metu muzikiniai projektai yra tai, ką jaučiu labiausiai norintis daryti. Ir „Muzikinė kaukė“ man dabar pasirodė labai pakeliui. Dabar nesijaučiu kažką aukojantis, tik labai bijau, kad teks filmavimų metu paaukoti savo barzdą arba kūno plaukus (juokiasi). Nes atsisakyti barzdos man kiekvieną kartą yra trauminė patirtis.

– Dažnai atlikėjai scenoje nori būti savimi, atlikti savo muziką, čia reikės įkūnyti kitus personažus, dainininkus, ar aktoriui tai padaryti lengviau, ar aktorinės žinios gali sukliudyti?

– Galbūt nuskambės įžūliai, bet man yra nuobodu imituoti kažkokį veikėją. Projekte norėčiau turėti galimybę interpretuoti ir kūrinius atlikti savitai, taip, kaip, mano nuomone, atrodytų įkūnijimas. Aš nenoriu kopijuoti, mano tikslas – įkvėpti personažams gyvybės. Toks mano požiūris gali nepatikti komisijai, gali net gauti baudų, tačiau toks jau aš esu.

– Jau praėjo pirmieji filmavimai. Kokie įspūdžiai? Galbūt išduosi, kaip tau sekasi?

– Žinot, kaip mano šuo dabar nori, kad mėtyčiau jam kamuoliuką ir juo džiaugčiausi, taip ir aš po pirmųjų filmavimų visiems rodau nuotraukas ir pasakoju, kaip man ten sekėsi, kaip atrodžiau ir kaip sudainavau. Taip, man tai yra svarbu, aš jaudinuosi dėl kiekvieno pasirodymo. Būnu ir nusiminęs, ir pakylėtas, ir tikrai išgyvenu visus kūrybiniam procesui būdingus etapus. Praėjus pirmiesiems filmavimams tikrai džiaugiuosi, kad man sekasi netgi šiek tiek geriau negu tikėjausi. Labai smagu, kad niekas iš projekto nekrenta, o atmosfera tokia, kad niekas negalvoja apie pergalę, tiesiog mėgaujamės kūrybiniu procesu. Iš tikrųjų tos varžybos vyksta labiau su savimi: ar vis dėl to aš įveiksiu, ar ne? Aš turiu tokį sportinį charakterį, kuris pasireiškia kiekvieną kartą, kai man reikia nugalėti save. Visada noriu pasirodyti maksimaliai gerai, o jeigu nepavyksta, labai dėl to kremtuosi.

– Kuriuos savo kolegas palaikei?

– Pirmoje laidoje palaikiau aktorių Robertą Lenartavičių, nes jis mane tiesiog pribloškė! Jis toks talentingas! Ir tikrai puikiai jam sekėsi įkūnyti pirmąjį dainininką. Taip pat filmavimuose grožėjausi Julijos Jegorovos-Butavičienės balsu ir jai pavydėjau. Tenka pripažinti, kad komanda yra labai stipri ir reikia gerokai pasitempti. Dalyvauti su tokiais žmonėmis man labai smagu, nes iš kiekvieno tikrai yra ko pasimokyti ir ko pavydėti (šypsosi).

– Kaip artimieji sureagavo, sužinoję apie tavo dalyvavimą „Muzikinėje kaukėje“?

– Labai pozityviai. Kai dar tik svarsčiau, ar man keliauti į šį projektą, visi sakė: „Oo! Tau ten turėtų tikti!“ Tai labai tikiuosi, kad jų lūkesčiai pasiteisins.

Ryškūs, aikčioti iš nuostabos priversiantys pasirodymai „Muzikinėje kaukėje“ jau nuo lapkričio 2-osios per BTV televiziją.