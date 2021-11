D. Meiželytė kratosi ryškaus įvaizdžio: visi skandalai buvo surežisuoti

Dainininkei ir politikei Donaldai Meiželytei apmaudu, kad žiniasklaidoje per daugelį metų suformuotas jos įvaizdis nebuvo teisingas ir netgi jai pakenkė. Ji patikina gyvenime esanti visiškai kitokia moteris nei scenoje ar televizijoje.

Šį rudenį Donalda tapo politinio pasitikėjimo valstybės tarnautoja. Naujosios pareigos išties kontrastuoja su jos senuoju įvaizdžiu – linksmuole dainininke, kuri traukia užstalės dainas televizijoje ir nebijo ryškaus įvaizdžio. Ir jei tas ryškus įvaizdis jai politikoje netrukdo, tai asmeniniame gyvenime – priešingai. Rasti antrą pusę Donaldai niekada nebuvo labai paprasta.

„Viskas buvo blefas ir skandalai visi buvo surežisuoti. Esu visiškai normalus žmogus. Man tiesiog gyvenime nutiko taip, kaip nutiko. Auginau dukrą viena ir viskas. Aš turėjau dirbti kaip gyvulys per kelis darbus dirbti, nes aš viena ant savęs laikiau namų ūkį, auginau vaiką, jokių alimentų, paramos. Gavau iš uošvių tikrai didžiulę pagalbą ir paramą. Esu dėkinga ir būsiu dėkinga iki gyvenimo pabaigos, bet buvo sunku. Kai tu nukreipti savo energiją į kažkokią seksualinę arba santykių, tai labai daug laiko atima. Kad tie santykiai būtų pilni, kad jie būtų įdomūs, tam turi kartu keliauti, kartu eiti į renginius, kad tu turėtum bendrą emocinį bagažą, apie ką tu galėtum po to bendrauti, diskutuoti. Aš nesutikau to žmogaus ir viskas“, – šįvakar „Delfi TV“ laidoje „Kasdienybės herojai“ prisipažins žinoma moteris.

Prieš 13 metų su kolega Arūnu Valinsku ir Tautos prisikėlimo partija į Seimą išrinkta Donalda sako jau tuomet supratusi, kad valdžia ir pinigai yra didžiausi žmogaus išbandymai. Jai iki šiol skaudu prisiminti, kad nuo to laiko buvo apgauta net ne vieno vyriškio, su kuriuo bičiuliavosi ir kuriuo pasitikėjo.

„Dabar labai saugau šalia savęs esančius žmones, kurie atlaikė išbandymą valdžia ir pinigais“, – sako žinoma moteris.

