D. Bunkumi prisistatantis asmuo kursto kalbas: atskleidė naujų detalių apie skyrybas

Forume „Bunkumi“ pristatantis asmuo jau ne pirmą kartą leidžiasi į pokalbius su kitais internautais, taip pakurstydamas vis daugiau kalbų apie D. Bunkaus ir V. Siegel skyrybų detales.

Šįkart „Bunkumi“ pristatantis asmuo teigia, kad tai – skaudžiausias etapas jo gyvenime. „Nemeluosiu. Man tai yra skaudžiausias gyvenimo etapas per 43 metus. Beprotiškai skaudus, tokio nelinkėčiau niekam. Dvigubą dviejų pačių artimiausių žmonių išdavystę tikrai sunku pakelti. Aš perlipau per save nežmoniškom pastangom, nes supratau, kad didesnės vertybės, kaip Viktorija ir Nicole gyvenime neturėsiu ir negaliu jų prarasti. Atleidau ir daviau antrą šansą žmogui, kurį be galo myliu. Bet ir šį šansą ji paniekino ir tęsė santykius toliau su žmogumi, kuris ilgą laiką man buvo artimesnis už brolį. Kai vėl tą sužinojau, vis tiek maldavau jos neišeiti, negriauti visko, ką sukūrėme per ketverius metus ir negriauti Nicolės ir mano gyvenimų“, – rašo įskaudintas asmuo.



„Discord“ įrašas.

„Ji išėjo ir man tai yra skaudžiausia gyvenimo patirtis, su kuria dar vis negaliu susitaikyti, nes be proto jas myliu. Nekaltinu Viktorijos ir nejaučiu jai jokios neapykantos. Vis dar ją myliu, bet ji pasirinko kitą kelią. Yra žiauriai skaudu ir gaila, kad visas mano gyvenimas, viltys ir pastangos žlugo. Tai tiek“, – įrašą baigė D. Bunkumi pristatantis asmuo.

Savaitės pradžioje skelbta, kad portalo 15min.lt žiniomis, pora yra išsiskyrusi ir jau kurį laiką nebegyvena kartu. Susisiekus su D. Bunkumi, jis šio fakto nei patvirtino, nei paneigė, pasiūlė susisiekti su Viktorija ir jos pačios paklausti apie skyrybas. V. Siegel atsisakė kalbėti šia tema.

Kaip ir minėta anksčiau, toks D. Bunkumi pristatančio asmens įrašas apie skyrybas – ne vienintelis. Trečiadienio rytą viename forumo „Discord“ serveryje, kuriame aptarinėjamas žinomų žmonių gyvenimas, „Bunkumi“ prisistatęs vartotojas paviešino žinutę apie tai, kodėl neva iširo kelerius metus trukę santykiai.

„Parašysiu vienintelį kartą, tik dėl to, kad čia yra daug pažįstamų ir šiaip net ir normalių žmonių, kad nerašinėtumėt nesąmonių. Aš šią moterį be proto mylėjau ir dabar dar myliu. Sugebėjau atleisti jos klaidas ir patikėti priesaika, kad ir toliau aš būsiu jos vienintelis mylimas vyras. Priesaikos dužo, kaip stiklo karoliai, ir ji pasirinko sugriauti visa tai, ką mes sukūrėm ir turėti santykius su kitu žmogumi vėl. Mano artimiausiu draugu, kuris man nuolatos prisiekinėjo draugystę, atsidavimą ir ištikimybę... Tokia yra tiesa. Man tai yra skaudžiausias gyvenimo periodas ir didžiausia dviguba išdavystė net ir po mano atleidimo. Anksčiau ar vėliau vis tiek būtumėte tą sužinoję, tai parašiau aiškiai ir suprantamai, kad nebepiltumėt š***, kurie tai ketinat daryti. Linkiu jai tik gero, ji yra mūsų vaiko mama ir viskas tuo pasakyta. Tai galit toliau nebevargt spėliodami“, – rašoma įraše, kuris paskelbtas iš profilio, turinčio patvirtintą tapatybę.

„Discord“ įrašas.

Į tokias kalbas sureagavo ir V. Siegel. Moteris prisipažino, kad kalbėti apie šią situaciją jai kol kas yra sunku ir reikia laiko, tačiau greitai ji papasakos, kas iš tiesų nutiko.

Primename, kad D. Bunkus su V. Siegel susipažino 2016 metų vasarą, 2017-ųjų vasario mėnesį pora susižadėjo.

Moteris yra prisipažinusi, kad su D. Bunkumi drauge apsigyveno po mėnesio pažinties. Po pusmečio vyras pasipiršo ir jie ėmė planuoti vaikus. Deja, kurį laiką nepavyko. Garsi pora kreipėsi pagalbos ir į vaisingumo kliniką. 2018 metų vasarį porai gimė dukra.

V. Siegel teigė, kad nors iš šalies žvelgiant jos gyvenimas primena nesibaigiantį džiaugsmo burbulą, būną ir sunkių akimirkų bei ašarų, tačiau ant savo antrosios pusės peties ji nemėgsta išsiverkti.

„Sunkiausia buvo, kai išvykom gyventi į Kanus. Nikolei tebuvo penki mėnesiai. Man labai trūko mamos pagalbos ir galimybės išsiverkti ant jos peties. Aš nemėgstu verkšlenti prieš vyrus, nenoriu, kad vyras pastoviai matytų verkiančią. Jis tave paguos viena, antrą kartą, bet po to vyrams nusibosta, jiems pasidaro neskanu. Patys to nejausdami nori trauktis nuo tokios moters“, – LNK laidoje „Bus visko“ yra atviravusi Viktorija.

Tiesa, tuomet 25-erių moteris D. Bunkų vadino savo tikra antrąja puse, sielos draugu bei mentoriumi.