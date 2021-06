D. Bosas dukters ištuštintos banko sąskaitos istorija: kreiptis į teismą nebeprireiks?

„Asmuo, pasisavinęs pinigus iš svetimos sąskaitos, vadinamas vagimi ir neša atsakomybę. O kaip vadinti valstybines kontoras – „Sodrą“ ir Ligonių kasas, kurie neteisėtai, per dvi dienas, iš studentės sąskaitos be perspėjimo pasisavina visus pinigus ir dar daugiau, nei buvo sąskaitoje?“, – štai tokiu įrašu prieš porą dienų pasidalijo verslininkė Daina Bosas. Žinoma moteris pasipiktino, kai per klaidą buvo ištuštinta jos dukters Marijos Randers banko sąskaita. Ketvirtadienį, anot D. Bosas, pinigai į merginos sąskaitą buvo sugrąžinti.