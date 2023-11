„Christie's“ aukcione bus parduodama grupės „Dire Straits“ gitarų kolekcija

Sausio 31 dieną aukcionų namuose „Christie's“ bus parduodama gitara, kuria buvo grojama įrašinėjant grupės hitą „Money For Nothing“ ir kurią taip pat buvo galima išgirsti legendiniame 1985-ųjų „Live Aid“ koncerte Londone.

Aukcione taip pat bus parduodama daugybė gitarų, kurias jis naudojo kurdamas, įrašinėdamas ir atlikdamas „Dire Straits“ bei solinius kūrinius, pranešė „Christie's“.

Tarp jų yra „Gibson“, „Fender“ ir „Martin“ instrumentų, taip pat tokių garsių gamintojų kaip Rudy Pensa (Rudis Pensa) ir Johnas Suhras (Džonas Suhras) pagal užsakymą pagamintos gitaros.

„Atėjo laikas kai kurias iš šių brangių šešiastygių draugių išimti iš dėklų ir leisti joms patirti naujų nuotykių su naujais savininkais“, – aukciono namų išplatintame pranešime cituojamas M. Knopfleris.

„Galite būti tikri, kad man bus liūdna su jomis atsisveikinti, bet mes kartu praleidome daug nuostabaus laiko ir aš negaliu groti su jomis visomis“, – pridūrė jis.

„Pagunda“

Grupę „Dire Straits“ M. Knopfleris įkūrė 1977 metais kartu su jaunesniuoju broliu Davidu (Deividu), bosistu Johnu Illsley'umi (Džonu llslėjumi) ir būgnininku Picku Withers'u (Piku Vitersu).

Grupė sukūrė daugybę hitų, tokių kaip „Sultans of Swing“, „Romeo and Juliet“ ir „Brothers In Arms“. M. Knopfleris taip pat padarė solinę karjerą ir įrašinėjo dainas filmų garso takeliams.

Ketvirtadalį pinigų, gautų per aukcioną, 74-erių vyras skirs įvairioms labdaros organizacijoms, įskaitant Jungtinės Karalystės Raudonąjį Kryžių, laukinės gamtos apsaugos organizaciją „Tusk“ ir vaikams padedančią ne pelno siekiančią organizaciją „Brave Hearts of the North East“.

Brangiausios gitaros vertė siekia 500 tūkst svarų sterlingų (572 tūkst. eurų). Šį originalų „Les Paul Standard“ muzikos instrumentą M. Knopfleris įsigijo 1959 metais iš Bobby Tencho (Bobio Tenčo) iš grupės „The Jeff Beck Group“.

Tikimasi, kad už 1983 metais pagamintą „Gibson Les Paul“ gitarą, naudotą įrašant „Money For Nothing“, bus gauta iki 15 tūkst. svarų sterlingų (17 tūkst. eurų).

Už 2002 metų „Fender“ gitarą, vadinamą „Mark Knopfler Signature Stratocaster“, ketinama gauti iki 6 tūkst. svarų sterlingų (6,8 tūkst. eurų), o už unikalų J. Suhro pagamintą instrumentą „Pensa-Suhr MK-1“ – 6–8 tūkst. svarų sterlingų (apie 7–9 tūkst. eurų).

Vienas pigiausių aukciono namuose siūlomų muzikos instrumentų – mandolina, anksčiau priklausiusi bliuzo legendai Yankui Rachellui (Jankui Reičeliui), vertinama nuo 300 iki 500 svarų sterlingų (nuo 344 iki 573 eurų).

Gruodžio 9–13 dienomis „Christie's“ aukcionų namai surengs kilnojamąją parodą Niujorke, o po jos Londono būstinėje vyks išankstinė demonstracija.

Neseniai M. Knopfleris, šiuo metu įrašinėjantis dešimtąjį solinį albumą, transliuotojui BBC sakė, kad svarsto dalį aukcione gautų lėšų panaudoti naujoms gitaroms įsigyti ir pridūrė, kad vargu, ar atsispirs šiai pagundai.