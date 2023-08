C. Dion sesuo prakalbo apie dainininkės sveikatą: negalime rasti jokių veiksmingų vaistų

Kaip skelbia „Los Angeles Times“, žymiojo kūrinio „My Heart Will Go On“, skambėjusio filme „Titanikas“, atlikėja šiuo metu „sunkiai dirba“, kad įveiktų netikėtai užklupusią ligą. Tai „Le Journal de Montréal“ pasakojo C. Dion sesuo Claudette Dion.

„Ji, kiek įmanoma, klauso mokslininkų, tyrinėjančių šią retą ligą“, – sakė garsenybės artimoji.

Dėl „sustingusio žmogaus sindromo“, diagnozuojamo maždaug vienam iš milijono žmonių, 55-erių dainininkė atidėjo turo po Europą ir 2023 metų pavasario koncertus. Liga, kuria serga C. Dion, stipriai stingdo raumenis, sukelia kojų ir nugaros spazmus.

Atlikėjos sesuo Claudette teigė, kad C. Dion „reikia pailsėti“. „Ji visada stengiasi būti stipriausia, bet dabar yra laikas, kai širdis ir kūnas sako kitaip. Svarbu į juos įsiklausyti“. – aiškino Claudette.

„Nors mes negalime rasti jokių veiksmingų vaistų, bet, neprarandame vilties, manau, tai – svarbu“, – pridūrė ji.