Buvusios S. Maslobojevo žmonos gyvenimas: šokiai, šaudymas ir gerbėjų siūlomi deimantai

„Sergejų pažįstu nuo 14 metų. Mus sieja 18 metų gyvenimo. Kam pyktis su žmogumi dėl to, kad mums neišėjo kartu gyventi? Neišėjo, tai neišėjo. Bet ar jis nuo to blogas žmogus, ar jis tėtis blogas dėl to? Ne. Aš moku šiuos dalykus atskirti. Jis yra puikus draugas“, – kalbėjo Airinė.

Airinė šeimyniniuose santykiuose su Sergejumi pasijautė visiškai išsisėmusi.

„Buvau atsidavusi jo karjerai šimtu procentų, gal net daugiau. Dėl to visi prioritetai būdavo pagal sportą, pagal treniruotes, pagal stovyklas, komandiruotes ir visa kita. Ir tik tada būdavo mūsų bendras laikas, jau nekalbu apie laiką sau. Pradėjau jausti, jog aš negyvenu savo gyvenimo, kad nerealizuoju savęs“.

Nuo skyrybų prabėgo jau šiek tiek laiko. Šiandien Airinei lengviau, nes ji atrado naują veiklą – kuria drabužius ir paveikslus. Trijų vaikų mama kadaise šoko ir pati mokė gatvės šokių. Sukūrusi gražią šeimą šiam pomėgiui ji nebeturėjo laiko. Dabar, po dešimties metų pertraukos, Airinė ir vėl šoka. O susikaupusias emocijas moteris mokosi išlieti ne tik šokių aikštelėje, bet ir šaudykloje.

„Nuvažiuoju pašaudyti, iššaudau 200 šovinių ir man taip gera po to, aš vėl pasiruošusi visiems iššūkiams, vaikų zyzimams, peštynėms ir taip toliau, kažkokiems gyvenimo nesklandumams“, – pasakojo Airinė.

Po ilgai kurto gyvenimo griūties moteris stato naujus pamatus. Tiesa, juos prilaikyti jau norėtų ir keletas gerbėjų.

„Juokinga apie tai net kalbėti garsiai, aš jokiu būdu nesišaipau, nes kiekvienas žmogus turi savo simpatijos išraišką, bet gaunu ne tik laiškų su pagyrimais, bet ir siūlo deimantų, apatinių ir visokių kitų dalykų. Kartais pagalvoju: jūs rimtai?“ – šypsojosi moteris.

