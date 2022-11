Buvusi popmuzikos žvaigždė Krisas Wu įkalintas už išžaginimą

Iš pradžių Krisas Wu išgarsėjo kaip populiariosios korėjiečių muzikos vaikinų grupės „EXO“ narys, o 2014 metais iš jos pasitraukė ir pradėjo sėkmingą solinę karjerą kaip dainininkas, aktorius, modelis ir muzikinių renginių teisėjas.

Pernai devyniolikmetė studentė Du Meizhu (Du Meižu) apkaltino jį išžaginus ją per pasimatymą, kai jai buvo 17 metų. Atlikėjas dėl to sulaukė daug visuomenės kritikos, o prabangūs prekių ženklai nutraukė su juo sutartis.

Krisas Wu buvo nuteistas „11 metų ir šešis mėnesius kalėti už išžaginimą“, taip pat jis „vienus metus ir dešimt mėnesių kalėti už žmonių telkimą svetimauti“, penktadienį pranešė Pekino Čaojango rajono teismas.

2020 metų lapkričio–gruodžio mėnesiais prievarta lytiškai santykiavo su trimis moterimis, kai jos buvo neblaivios ir to nežinojo arba negalėjo pasipriešinti.

„Nustatyta, kad kaltinamasis Wu Yifanas (U Ifanas, Krisas Wu) savo gyvenamojoje vietoje 2020 metų lapkričio–gruodžio mėnesiais prievarta lytiškai santykiavo su trimis moterimis, kai jos buvo neblaivios ir to nežinojo arba negalėjo pasipriešinti“, – sakoma teismo pareiškime.

Jis atliks 13 metų laisvės atėmimo bausmę, o po to bus deportuotas, priduriama jame.

Ši istorija priminė judėjimą „#MeToo“ 2018 metais, kai daugybė moterų pranešė apie patirtą seksualinį priekabiavimą, kartais susijusį su įtakingais visuomenės veikėjais.

Krisas Wu buvo viena pelningiausių Kinijos žvaigždžių.

Prekiniai ženklai, įskaitant „Louis Vuitton“, „Bulgari“, „L'Oreal Men“ ir „Porsche“, dėl šios bylos sustabdė bendradarbiavimą su juo.

Po pirmųjų pareiškimų internete pasisakė ir daugiau nukentėjusiųjų, kaltinusių Kriso Wu komandos žmones grobuonišku elgesiu, įskaitant kvietimus į dideliais alkoholio kiekiais aprūpinamus karaokės vakarėlius.

Po šio skandalo Kinijos socialiniuose tinkluose buvo pradėtos cenzūruoti tokios grotažymės kaip „#girls help girls“ („merginos padeda merginoms“) ir „#girls help girls time“ („laikas, kai merginos padeda merginoms“), kuriomis moterys reiškė solidarumą su Du Meizhu.

Socialiniame tinkle „Weibo“ paplitusi grotažymė „#the law is the lowest standard of morals“ („įstatymas yra žemiausias moralės standartas“) sulaukė net 830 mln. peržiūrų, vartotojams skundžiantis dėl aukšto teisinio slenksčio norint teisme įrodyti seksualinę prievartą.