Britų atlikėja Dido pirmą kartą koncertuos Baltijos šalyse

Birželio 27 d. Latvijoje, Siguldos pilyje, koncertuos garsi britų atlikėja Dido. Dainininkė yra daugelio puikiai žinomų hitų – „Here With Me“, „White Flag“, „Life For Rent“, „Thank You“, „No Freedom“, „Hunter“, „Don't Leave Home“, „Sand In My Shoes“, „End Of Night“ ir kt. – autorė.