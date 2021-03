„Boratas. Vėlesnis kino filmas“ sužibėjo per JAV scenaristų apdovanojimus

73-ioji kasmetinė WGA apdovanojimų ceremonija dėl koronaviruso pandemijos vyko virtualiai, o per televiziją buvo transliuojamas jos įrašas. Pagrindiniais laimėtojais tapo per šį Holivudo apdovanojimų sezoną mažiau dėmesio sulaukusios dvi juostos. Apdovanojimas už geriausią scenarijų atiteko feministiniam keršto trileriui „Mergina, teikianti vilčių“ (Promising Young Woman), sukurtam režisierės ir scenaristės Emerald Fennell (Emerald Fenel). Šis filmas, nominuotas penkiems „Oskarams“, įveikė Aarono Sorkino (Arono Sorkino) juostą „Čikagos septyneto teismas“ (The Trial of the Chicago 7), taip pat „Sound of Metal“, „Judas and the Black Messiah“ ir „Palm Springsą“ (Palm Springs).

Antrasis filmas apie Boratą dėl apdovanojimo už geriausią adaptuotą scenarijų varžėsi su juosta apie bliuzą 3-iame dešimtmetyje „Ma Rainey's Black Bottom“, „Pasaulio naujienomis“ (News of the World), „Naktimi Majamyje“ (One Night in Miami) ir „Baltuoju tigru“ (The White Tiger). Dėl gildijos taisyklių keli šių metų pretendentai į „Oskarus“ geriausio filmo kategorijoje nebuvo nominuoti, įskaitant „Manką“ (Mank), „Klajoklių žemę“ (Nomadland), „Minari“ ir „Tėvą“ (The Father).

S. B. Cohenas ir kiti aštuoni jo filmo scenarijaus kūrėjai apdovanojimą atsiėmė virtualiai per „Zoom“ platformą.

„Ačiū už šį neįtikėtiną apdovanojimą, nors negaliu liautis galvojęs, kad mes laimėjom, nes prie šio filmo dirbo 60 proc. Scenaristų gildijos, – juokavo S. B. Cohenas. – Tokiam filmui (scenarijų) labai sunku parašyti, nes jo žvaigždės yra realūs žmonės, kurių elgesys – visiškai nenuspėjamas. Na, išskyrus Rudy Giuliani (Rudį Džulianį), kuris padarė viską, ko tikėjomės.“

Renginio vedėjas Kalas Pennas (Kalas Penas) tiesiogiai transliavo kviestiniams svečiams iš savo svetainės. Ceremonijos pradžioje jis vilkėjo smokingą, o gale – pižamą.

Apdovanojimas už geriausio dokumentinio filmo scenarijų atiteko juostai apie nužudytą arabų žurnalistą Jamalą Khashoggi (Džamalą Chašogdžį) „Disidentas“ (The Dissident), sukurtą režisieriaus Bryano Fogelio (Brajeno Fogelio) kartu su scenaristu Marku Monroe (Marku Monro). B. Fogelis tvirtino, kad srautinio transliavimo platformos nesiryžo rodyti šios juostos kontraversiška tema, todėl „Disidentui“ nepasisekė skelbiant „Oskarų“ nominacijas.

Apdovanojimas už scenarijų geriausiam komiškam serialui atiteko „Tedui Lasui“ (Ted Lasso), geriausio draminio serialo laurus pelnė „Karūna“ (The Crown). Geriausia epizodinė komedija pripažintas daugiaserijinis filmas „Didžioji“ (The Great), o geriausia epizodine drama – „Ozarkas“ (Ozark).

WGA apdovanojimų ceremonija buvo surengta pasibaigus dvejus metus trukusiai kovai su talentų agentūromis dėl potencialaus interesų konflikto, kai jos atlieka kino ir televizijos scenaristų atstovų vaidmenį. Praeitą mėnesį WME tapo paskutiniąja iš didžiųjų talentų agentūrų, pasirašiusių sutartį su Scenaristų gildija dėl šios praktikos.

„Dėl mūsiškės agentūrų kampanijos vėl tapome tikri partneriai su mūsų agentūrų atstovais“, – sakė Vakarų Amerikos scenaristų gildijos pirmininkas Davidas Goodmanas (Deividas Gudmanas).