Bolivudo superžvaigždė Aishwarya Rai dėl COVID-1 paguldyta į ligoninę

A. Rai Bachchan vyras 44-erių Abhishekas Bachchanas (Abhišekas Bačanas) ir 77-erių uošvis Amitabhas Bachchanas (Amitabhas Bačanas), kurie taip pat yra Bolivudo superžvaigžės, į tą pačią ligoninę dėl COVID-19 buvo paguldyti anksčiau.

Tai garsiausi koronavirusu užsikrėtę žmonės 1,3 mlrd. gyventojų turinčioje Indijoje, kur jau patvirtinta per milijoną COVID-19 atvejų ir 26 tūkst. mirties nuo šios ligos atvejų.

Praėjusį sekmadienį buvo paskelbta, kad 46 metų A. Rai Bachchan ir jos aštuonerių metų duktė Aaradhya (Aradhja) pasigavo koronavirusą. Jos karantinavosi namuose, bet dabar laikraštis „The Times of India“ pranešė, kad jos penktadienį dėl pasunkėjusio kvėpavimo buvo pervežtos į privačią Nanavati (Nanavačio) ligoninę.

Vyresnysis Bachchanas per pastaruosius penkis dešimtmečius yra suvaidinęs daugiau kaip 200 Indijos filmų. Jis taip pat yra buvęs politikas ir televizijos laidų vedėjas, be to, yra pirmasis indų aktorius, sulaukęs savo antrininko Londono Madame Tussauds (Madam Tiuso) vaškinių figūrų muziejuje.

Bachchanai dažnai pavadinami pirmąja Bolivudo šeima. Vyresniojo Bachchano žmona Jaya (Džaja) taip pat yra aktorė, vienu metu buvo parlamento narė.