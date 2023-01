Berlyno kino festivalyje įvyks S. Penno dokumentinio filmo apie Ukrainą premjera

Vasario 16–26 dienomis vyksiančioje 73-iojoje Berlinalėje, kaip dar vadinamas šis renginys, daug dėmesio bus skiriama 11 mėnesių besitęsiančiam karui.

S. Penno filmas „Superpower“, vadinamas „kino projekto, kurį realybė privertė pakeisti į kažką mažiau kontroliuojamo, bet prasmingesnio, kronika“, festivalyje bus ryškiausias iš filmų apie Ukrainą.

Vienas iš festivalio vadovų Carlo Chatrianas (Karlas Šatrianas) žurnalistams sakė, kad juosta buvo nufilmuota „labai sunkiomis aplinkybėmis“.

S. Pennas buvo atvykęs į Kyjivą filmuoti dokumentinio filmo 2022 metų vasario pabaigoje, kai prasidėjo Rusijos invazija.

Dukart „Oskaro“ laureatas buvo nufotografuotas Kyjive vykstančioje vyriausybės spaudos konferencijoje, o Ukrainos prezidento „Instagram“ paskyroje paskelbtame vaizdo įraše matomas susitikęs su V. Zelenskiu.

62 metų aktorius ir režisierius dokumentinį filmą kompanijai „Vice Studios“ kūrė kartu su kino kūrėju Aaronu Kaufmanu (Aronu Kaufmanu).

S. Pennas anksčiau yra sulaukęs prieštaringų vertinimų dėl savo kišimosi į politiką ir aktualių problemų analizavimo, ypač po to, kai kartu su meksikiečių kilmės amerikiečių aktore Kate del Castillo (Keit del Kastiljo) ėmė interviu iš meksikiečių narkotikų barono Joaquino Guzmano (Choakino Gusmano), pravarde „El Chapo“ („Neūžauga“), kai šis slapstėsi.

2018 metais buvo pranešta, kad S. Pennas filmuoja dokumentinį filmą apie Saudo Arabijos žurnalisto Jamalo Khashoggi (Džamalo Chašogdžio) nužudymą karalystės konsulate Stambule.

„Superpower“ bus rodomas Berlinalės festivalio specialiojoje kategorijoje ir nepretenduos į apdovanojimus.

C. Chatrianas sakė, kad festivalyje, kuris yra pirmasis didelis šių metų Europos kino renginys, bus rodomi keli Ukrainos režisierių dokumentiniai ir vaidybiniai filmai, taip pat disidentų Irano kūrėjų darbai, taip parodant solidarumą.

Festivalis taip pat suteiks nemokamą erdvę Ukrainos kino industrijos atstovams festivalio Europos filmų mugėje ir akcentuos bendros gamybos galimybes, teigė Berlinalė.

11 dienų truksiantį festivalį atidarys romantinė komedija „She Came to Me“, kurioje vaidina „Sostų karų“ (Game of Thrones) žvaigždė Peteris Dinklage'as (Piteris Dinkleidžas) ir „Oskaro“ laureatės Marisa Tomei bei Anne Hathaway (En Hatavėj).

JAV aktorė Kristen Stewart (Kristen Stiuart) vadovaus festivalio žiuri, o Holivudo režisierius Stevenas Spielbergas (Stivenas Spilbergas) atsiims garbės „Auksinio lokio“ apdovanojimą už viso gyvenimo nuopelnus.