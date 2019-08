„The Beatles“ gerbėjai paminėjo legendinio „Abbey Road“ albumo viršelio jubiliejų

Joje įamžinta, kaip grupės nariai Johnas Lennonas, Ringo Starras, Paulas McCartney‘is ir George‘as Harrisonas kerta gatvę.

Nuotrauką 1969 metų rugpjūčio 8-ąją 11.35 val. ryto darė škotų fotografas Ianas Macmillanas. Šis laikas tuomet pasirinktas todėl, kad būtų išvengta gerbėjų antplūdžio – šie žinojo, kad grupės nariai paprastai į studiją atvyksta tik popiet. I. Macmillanas stovėjo ant kopėtėlių, o policininkas sustabdė eismą.

Fotografas padarė šešias nuotraukas, iš kurių penkta buvo parinkta paskutinio „The Beatles“ studijinio albumo „Abbey Road“ viršeliui. Tai buvo vienintelė nuotrauka, kurioje keturi grupės nariai vienodu žingsniu eina per perėją. Fotosesija tetruko dešimt minučių.

Ši nuotrauka, be kita ko, pakurstė sąmokslo teoriją, kad P. McCartney‘is jau buvo miręs ir pakeistas antrininku. Teorijos šalininkai teigė, jog tai įrodo cigaretė dešinėje jo rankoje, nors jis buvo kairiarankis; be to, jis, priešingai nei kiti grupės kolegos, eina basakojis – tai tariamai yra užuominą į tradiciją Anglijoje laidoti negyvėlius be batų.

„Abbey Road“ albumas buvo išleistas 1969 metų rugsėjo 26-ąją – praėjus šešioms dienoms po to, kai J. Lennonas grupės nariams pranešė apie savo pasitraukimą. Albume yra tokios žinomos „bitlų“ dainos, kaip „Here comes the sun“ ir „Come together“.

„Abbey Road“ studija yra Londono Vestminsterio rajone. Grupė čia įrašė apie 190 savo dainų iš 210. „The Beatles“ gerbėjai iš viso pasaulio daug metų vyksta prie įrašų studijos ir fotografuoja garsiąją perėją, kuri 2010 metais įtraukta į Didžiosios Britanijos saugumų vietų sąrašą.