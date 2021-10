A. Baldwinas teigia esantis ištiktas šoko dėl mirtino incidento filmavimo aikštelėje

„Jokiais žodžiais negaliu išreikšti savo šoko ir savo liūdesio dėl tragiškos nelaimės, kuri nusinešė Halynos Hutchins gyvybę, - tviteryje pareiškė aktorius. – Man plyšta širdis dėl jos vyro, jos sūnaus ir visų, kurie pažinojo ir mylėjo Halyną“.

A. Baldwinas pavadino H. Hutchins „žmona, motina ir kolege, kuria be galo žavėjosi“ ir pareiškė jos artimiesiems užuojautą. „Aš palaikau ryšį su jos vyru ir siūlau savo paramą jam ir jo šeimai“, - teigė jis. Aktorius, be to, pažadėjo bendradarbiauti tiriant incidentą. „Aš visiškai bendradarbiausiu policijai vykdant tyrimą, kad būtų išsiaiškinta, kaip įvyko ši tragedija“, - rašė aktorius.

A. Baldwinas 42-ejų operatorę rekvizito ginklu netyčia nušovė ketvirtadienį filmuojant vesterną Naujosios Meksikos valstijoje. Per incidentą buvo sužeistas režisierius Joelis Souza. Kodėl įvyko nelaimė, kol kas neaišku.