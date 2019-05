Baigiasi kultiniu tapęs serialas „Sostų karai“: tūkstančiai gedės

Po aštuonerių epinių kilnumo, sekso, mirčių ir drakonų metų „Sostų karų“ (Game of Thrones) gerbėjams visame pasaulyje liko tik 79 paskutinės minutės, kurios yra tarp labiausiai laukiamų per visą televizijos istoriją.

Sekmadienį bus parodyta paskutinė nepaprastai išpopuliarėjusio serialo apie kilmingų šeimų kovas dėl Geležinio sosto serija.

„Norime, kad žmonėms ji patiktų. Mums tai labai svarbu. Tai darėme 11 metų“, – žurnalui „Entertainment Weekly“ sakė 73-iosios, paskutinės serijos režisierius Danas Weissas (Danas Veisas).

Nors daugelis gerbėjų istorijos pabaigą žiūrės namie, tūkstančiai kitų švęs ir gedės per specialius paskutinės serijos žiūrėjimo vakarėlius baruose, banketų salėse ir kiemeliuose nuo Aliaskos iki Armėnijos.

Vienas „tamsiausių“ ir prieštaringiausiai vertinamų plačiajai auditorijai skirtų visų laikų serialų bėgant metams buvo kritikuojamas dėl beprasmio smurto ir kaip dramatinės priemonės nekart panaudoto išžaginimo.

Kapojami, deginami, plakami

Scenaristai žiauriai elgėsi su moterimis, žudė vaikus, vaizdavo atvirą seksą, kapojo, degino, plakė, nuodijo savo veikėjus, kapojo jiems galvas ir lupinėjo akis.

Net pagrindinis veikėjas Džonas Snou, kurį vaidina Kitas Haringtonas, turėjo patirti trumpos mirties pažeminimą.

Tačiau šios suaugusiųjų temos neatbaidė nei gerbėjų, nei industrijos, skyrusios serialui daugiausiai apdovanojimų per visą istoriją: 47 „Emmy“.

170 valstybių rodomas šou taip pat yra brangiausias per visą istoriją: paskutinės serijos kainuodavo po 15 mln. dolerių (13,4 mln. eurų).

7-ojo sezono finalas pasiekė JAV mokamos televizijos visų laikų rekordą: rodymo dieną jį per televiziją ar internetą stebėjo 16,5 mln. žmonių, o dar 15 mln. jį įsijungė vėliau.

6-ajame sezone buvo peržengtos serialo šaltinio – George R. R. Martino (Džordžo R. R. Martino) „Ledo ir ugnies giesmės“ (A Song of Ice and Fire) romanų – ribos ir nueita jau savu keliu.

Pasak kritikų, tai žymėjo sugrįžimą prie formos, veikėjos moterys galėjo pademonstruoti sudėtingumą ir moralinę jėgą, kurių trūko kai kuriuose ankstesniuose sezonuose.

Du paskutiniai, trumpesni sezonai labiau priminė kratinį ir daug gerbėjų piktinosi tuo, ką vadino prastais scenarijais.

Žudymo beprotybė

Prieštaringiausiai buvo vertinamas Emilios Clarke (Emilijos Klark) vaidinamos Deineris Targarien spartus nusiritimas į masinio žudymo beprotybę.

Change.org peticija „Perdarykite „Sostų karų“ 8-ąjį sezoną su kompetentingais scenaristais“ maždaug 24 valandos prieš paskutinės serijos parodymą buvo surinkusi daugiau kaip milijoną parašų.

Jei manysime, kad perdarymo nebus, didžiausia paslaptis išlieka ta, kas sėdės Geležiniame soste ir valdys Vesterosą, kai „Sostų karai“ pasibaigs.

Kad suklaidintų programišius ir piratus, serialo kūrėjai nufilmavo kelias paskutinės serijos versijas. Tokia taktika jau buvo panaudota „Sopranams“ (The Sopranos) ir „Bręstančiam blogiui“ (Breaking Bad).

Sansą Stark vaidinanti Sophie Turner (Sofi Terner) pripažino, kad net ji buvo įtikinta netikra serialo pabaigos versija.

Ir pats G. R. R. Martinas dar nežino savo sukurtos istorijos pabaigos ekrane.

Ilgai laukiamų G. R. R. Martino dviejų paskutinių serijos romanų „Žiemos vėjai“ (The Winds of Winter) ir „A Dream of Spring“ siužeto linijos ekranui buvo adaptuotos remiantis jo gairėmis serialo scenaristams, tačiau nėra jokios garantijos, kad jie laikėsi jo plano.

„Aišku, būčiau norėjęs pabaigti šias knygas greičiau, kad šou manęs neaplenktų. Niekada to nesitikėjau“, – kartą interviu sakė G. R. R. Martinas.

„Sostų karų“ finalas per televiziją HBO prasidės 21 val. abiejose JAV pakrantėse (pirmadienį 4 val. ir 7 val. Lietuvos laiku).