B. Tiškevič apie skandalingą pokalbį E. Mildažytės laidoje: kodėl neišėjau? Iš pagarbos

„Aš nevažiavau į pokalbį ar diskusiją feminizmo tema. Pasiteiravusi, apie ką kalbėsimės laidoje, gavau redaktorės atsakymą: „Pokalbis apie tai, kuo gyvenate, kas jums svarbu.“ Aš tai interpretavau savaip, kad kalbėsime apie tai, kas man tuo metu svarbu, o buvo svarbu, kad buvome su Saulium ką tik susižadėję, galvojau, kad va, galėsiu tuo pasidalinti. Buvo svarbu begalė dalykų, kuriais buvau nusiteikusi pasidalinti, tačiau jiems neliko vietos. Kodėl neišėjau? Iš pagarbos. Pati kadaise kūriau ir vedžiau laidas, žinau, kiek daug pastangų reikia, kad tai padarytum. Taip pat jaučiau pagarbą Editos ilgametei patirčiai televizijoje ir visiems padarytiems projektams. Taip pat tikėjausi, kad kažkada gal bus proga ir man pasidalinti tame pokalbyje tuo, kas man svarbu, kaip rašė redaktorė“, – situaciją komentavo B. Tiškevič.

Esu patenkinta tuo, kas buvo mano kontrolėje: savo buvimu ir savo bendravimu toje situacijoje.

„Kodėl klausimas „Kiek kartų myliesi per savaitę?“ man atrodo peržengiantis ribas? Taip, aš esu „Nebegėda“ bendraįkūrėja, tačiau tai nereiškia, kad privalau nuo šiol visiems ir visur atsakyti į juos kamuojančius klausimus apie mano seksualinį gyvenimą. Net jeigu būčiau porno aktorė, neprivalėčiau to daryti. Kodėl parašiau, kad esu patenkinta rezultatu? Esu patenkinta tuo, kas buvo mano kontrolėje: savo buvimu ir savo bendravimu toje situacijoje. Visa kita: laidos vedėjos ir likusios komandos darbas buvo ne mano valioje, tai jų pasirinkimai ir jų atsakomybė. Viso filmavimo metu kambaryje su mumis buvo dar bent trys žmonės, iš kurių nei verbalinės, nei neverbalinės kalbos nepamačiau jokio nepritarimo tokiam interviu formatui“, – teigė aktorė.

Pasak B. Tiškevič, kiekvienas žmogus yra vertas pagarbos ir lygiavertiško santykio bendravime. „Tai mano pamatinis įsitikinimas. Nesvarbu, ar aš kieno nors nuomone esu pakankamai nuveikusi ar nepakankamai, pagal jo prizmę į tą pusę ar ne į tą pusę, aš vis tiek esu verta pagarbos. Vien dėl to, kad esu žmogus. Taip pat kiekvienas žmogus turi teisę nubrėžti savo ribas ten, kur jaučia ir tai iškomunikuoti. Mes neprivalome gintis ar teisintis dėl to, kokie esame (išskyrus išimtinius nusikaltimų ar kt. atvejus). Žinau, kad daug kam gali nepatikti daug dalykų apie mane, tačiau tai nereiškia, kad aš turiu prieš tuos žmones apginti savo teisę būti, kvėpuoti, daryti tai, kas man patinka, demokratinėje ir laisvoje šalyje. Ačiū tiems, kurie ir be šių paaiškinimų visa tai supranta“, – įrašą socialiniame tinkle baigė aktorė.

T. Urbelionio, Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Kaip portale rašyta anksčiau, pasirodžius laidai, dalis tautiečių piktinosi, kad kai kurie E. Mildažytės užduoti klausimai buvo netaktiški ir provokuojantys. „Kaip tave surado to populiariojo šou, vykusiojo LRT televizijoje, vedėja ar prodiuserė? Aš net neatsimenu, kaip tas šou vadinosi, kur su Sakalausku“, – štai taip skambėjo pirmasis E. Mildažytės klausimas.

Laidos žiūrovai negailėjo kritikos, kad laidos vedėja nebuvo pasiruošusi laidai, bandė B. Tiškevič išmušti iš vėžių, ją puolė, provokavo.

„Siaubingas interviu, šaunuolė Beata, kad stengėsi kuo ramiau atsilaikyti prieš tokį nepagrįstą puolimą. Svetimos gėdos jausmas apėmė girdint vedėjos nuolatinį pertraukinėjimą, užduodant klausimą ir net nesistengiant iki galo išklausyti atsakymo, o tik bandant paskubomis primesti savo požiūrį. Toks jausmas, kad vedėja net nepasivargino pasidomėti pašnekove iki interviu. Nejauku, kad tokios laidos pasiekia eterį“, – rašė laidą žiūrėjusi moteris.

„Svetima gėda apima klausant tokio „interviu“. Vedėjai laikas į pensiją. Nuo kai kurių jos klausimų ir minčių buvo šokas... Mintys šokinėja, tonas pakeltas, labai jau „dama“ viską žino“, – teigė kita žiūrovė Elena.

Šioje laidoje nebuvo pamiršta ir intymi tema, tad aktorei ir rašytojai skriejo klausimai ir apie seksą.

„O kiek pati kartų per savaitę myliesi vidutiniškai?“ – klausė E. Mildažytė.

Šiek tiek sutrikusi B. Tiškevič teigė, kad čia intymus klausimas, tačiau buvo nutraukta, kad ji kalba apie seksą kasdien.

„Tai kiek kartų myliesi, klausiu tavęs“, – pakartojo laidos vedėja.

„Aš neatsakysiu į šį klausimą. Šiek tiek peržengė ribas“, – trumpai atsakė B. Tiškevič.

LRT atstovai teigė, kad šios laidos turinys kelia klausimų ir jį vertins etikos kontrolierė.

„Praėjusių metų rudenį startavusi LRT mediatekos laida „Svečiuose pas Editą“ yra mėgstama auditorijos dėl įdomių pašnekovų, kurie atvirai leidžiasi į pokalbius su laidos vedėja Edita Mildažyte. Didelis auditorijos įsitraukimas, laidų vedėjos ilgametė patirtis neleido abejoti laidų turinio kokybe, tačiau pripažįstame, kad ketvirtadienio laida, kurioje kaip svečias dalyvavo Beata Tiškevič, kelia klausimų. Eteryje jau pasirodžiusiose laidose svečiavosi tiek jaunesnės, tiek vyresnės kartos atstovai. Suprantame, kad skirtingi žmonės turi skirtingų matymų, tačiau LRT savo programomis siekia skatinti dialogą ir bet kokiomis, netgi aštriomis temomis, kalbėti pagarbiai ir įsiklausančiai. Sutinkame, kad yra pagrindo klausti, ar šįkart dialogas buvo pagarbus ir įsiklausantis, todėl šios laidos turinį vertins ir išvadas LRT administracijai pateiks LRT etikos kontrolierė“, – rašoma LRT atstovės Miglės Savickaitės komentare.