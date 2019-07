B. Johnsonas ir jo mergina įsikraustė į rezidenciją Dauningo gatvėje

Nauji gyventojai garsiojoje rezidencijoje atsirado dėl „Brexit“ krizės atsistatydinus ankstesnei premjerei Theresai May (Terezai Mei).

Britų bulvariniai leidiniai nuo pat jos atsistatydinimo skiria labai daug dėmesio naujajam premjerui, įspūdingos ševeliūros savininkui, ir jo draugei, kuri dirbo B. Johnsono, tuomet ėjusio Londono mero pareigas, sėkmingai 2012 metų perrinkimo kampanijai.

„Premjeras oficialiai įsikrausto šiandien, ir taip, jo partnerė gyvens čia“, – sakė Dauningo gatvės atstovė, padarydama galą ištisas savaites trukusioms spėlionėms dėl poros gyvenimo tvarkos.

Iš tiesų 55-erių B. Johnsonas ir 31-erių C. Symonds negyvens už garsiųjų juodų, 10-uoju numeriu pažymėtų durų. Prestižinis Dauningo gatvės 10-ojo namo adresas priklausys naujajam iždo kancleriui Sajidui Javidui (Sadžidui Džavidui), kurio biuras yra gretimame 11-ajame name. Tačiau 11-ajame name taip pat yra erdvesnis keturių miegamųjų butas.

Buvęs leiboristų premjeras Tony Blairas (Tonis Bleras) pirmasis susikeitė šiais butais ir nuo to laiko tradicija gyvuoja – Th. May ir jos vyras Philipas (Filipas) taip pat gyveno 11-ajame name.

Buvusi Konservatorių partijos komunikacijos direktorė C. Symonds, praminta Britanijos „pirmąja mergina“, retai rodėsi viešumoje po garsaus praėjusio mėnesio kivirčo su B. Johnsonu, kai vienas iš poros kaimynų iškvietė policiją. Dėl kilusio žiniasklaidos triukšmo pora turėjo išsikraustyti iš to buto.

Vyriausybė stengiasi pabrėžti, kad C. Symonds, kuri dabar dirba vienoje aplinkosaugos labdaros organizacijoje, neturės jokių valstybės finansuojamų darbuotojų. „Mokesčių mokėtojams nebus jokių papildomų išlaidų“, – sakė atstovė.