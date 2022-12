„Auksinių gaublių“ nominacijose pirmauja „Salos vaiduokliai“ ir „Viskas iškart ir visur“

Daugiausiai nominacijų surinko filmai „Salos vaiduokliai“ (The Banshees of Inisherin) ir „Viskas iškart ir kartu“ (Everything Everywhere All at Once).

Nominacijas NBC rytinėje laidoje „Today“ perskaitė tėvo ir dukters duetas – George'as ir Mayan Lopezai (Džordžas ir Majan Lopesai).

Į geriausio filmo (dramos) apdovanojimą pretenduoja „Fabelmanai“ (The Fabelmans), „Asas Maverikas“ (Top Gun: Maverick), „Elvis“, „Tár“ ir „Įsikūnijimas 2“ (Avatar: The Way of Water).

Geriausiu filmu, komedija arba miuziklu pretenduoja tapti: „Salos vaiduokliai“, „Viskas iškart ir kartu“, „Ištrauktų peilių paslaptis“ (Glass Onion: A Knives Out Mystery), „Babilonas“ (Babylon) ir „Liūdesio trikampis“ (Triangle of Sadness).

Martino McDonagh (Martino Makdonos) pasakojimas apie nesutariančius draugus filme „Salos vaiduokliai“ pelnė aštuonias nominacijas, todėl pirmauja tarp kitų filmų.

Absurdo komedija apie metavisatą „Viskas iškart ir kartu“ užima antrąją vietą su šešiomis nominacijomis.

Geriausiu dramos aktoriumi, be kitų, pretenduoja tapti Brendanas Fraseris (Brendanas Freizeris).

Vis dėlto jis sakė, kad nedalyvaus „Auksinių gaublių“ apdovanojimuose, nes 2003-iaisiais prie jo seksualiai priekabiavo buvęs ilgametis Holivudo užsienio spaudos asociacijos prezidentas Philipas Berkas (Filipas Berkas).

„Auksiniai gaubliai“ bus transliuojami sausio 10 dieną, renginį ves komikas Jerrodas Carmichaelas (Džerodas Karmaiklas).

Šiais metais „Auksiniai gaubliai“ bando sugrįžti. 2021 metų pradžioje „Los Angeles Times“ atlikto tyrimo metu paaiškėjo, kad komisijoje nebuvo nė vieno juodaodžio nario, o prie viso to prisidėjo ir kiti įtarimai dėl etikos pažeidimų. Daugelis žvaigždžių ir studijų teigė, kad boikotuos šou. Tomas Cruise'as (Tomas Kruzas) grąžino savo tris gaublius.

Praėjusiais metais NBC atšaukė televizijos transliaciją, kuri turėjo vykti šių metų sausį. Vietoj to „Auksiniai gaubliai“ buvo tyliai surengti viešbučio „Beverly Hilton“ pokylių salėje, nedalyvaujant nė vienai žvaigždei. Nugalėtojai buvo paskelbti per tviterį.