„Auksinių gaublių“ apdovanojimų ceremonija vyks be žiūrovų ir transliacijos

Renginys, tradiciškai garsėjęs kaip didžiausias Holivudo vakarėlis, šiuo metu yra boikotuojamas daugelio JAV pramogų pasaulio veikėjų dėl jo organizatorių etikos klaidų.

Dėl „Auksinių gaublių“ skyrimo balsuojanti Holivudo užsienio spaudos asociacija (HFPA) buvo kaltinama rasizmu, seksizmu, priekabiavimu ir korupcija. Apdovanojimų ceremonijos transliacijos teises turinti televizija NBC pernai šio kasmetinio renginio nerodė.

Kaip bebūtų, kino ir televizijos apdovanojimų laureatais bus paskelbti sekmadienį įprastoje šio renginio vietoje – viešbutyje Beverli Hilse. Organizatoriai nurodė, kad šiuo žingsniu bus siekiama pabrėžti „seniai vykdomą HFPA filantropinę veiklą“.

„Per pastaruosius 25 metus HFPA paaukojo 50 mln. dolerių daugiau kaip 70-iai su pramogomis susijusių ne pelno organizacijų, filmų restauravimui, stipendijų programoms ir humanitarinėms pastangoms“, – sakoma grupės pranešime.

Per 79-ąją „Auksinių gaublių“ teikimo ceremoniją jokie žiūrovai nedalyvaus, informavo organizatoriai. Anot jų, šis sprendimas priimtas dėl koronaviruso pandemijos ir sparčiai plintančio omikron varianto.

„Auksinių gaublių“ ceremonija tradiciškai pagal svarbą Holivudo apdovanojimų sezonui nusileisdavo tik „Oskarų“ dalyboms, bet jos patikimumu buvo suabejota, taip pat iškilo abejonių dėl renginio ateities.

Daugelis Holivudo žiniasklaidos, viešųjų ryšių veikėjų ir studijų atsisakė dalyvauti šių metų renginyje. Pagrindinės žvaigždės taip pat atsiribojo nuo sunkius laikus išgyvenančios HFPA, bent jau kol organizacijoje nebus imtasi reformų.

Šių metų „Auksinių gaublių“ nominacijas HFPA paskelbė praeitą mėnesį. Po septynias jų gavo Kennetho Branagh (Keneto Branos) juosta „Belfastas“ (Belfast), paremta režisieriaus vaikystės atsiminimais, ir Jane Campion (Džein Kampion) tamsusis vesternas „Šuns galia“ (The Power of the Dog).

Visgi šią žiemą Los Andžele krito į akis, kad nebuvo reklamų ir plakatų, skelbiančių apie pelnytas „Auksinių gaublių“ nominacijas.

HFPA, turinti tik kiek daugiau nei 100 narių, nušviečiančių pramogų pasaulio įvykius ir bendradarbiaujančių su užsienio leidiniais, pernai ėmėsi reformų, įskaitant visų laikų didžiausią metinį naujų narių priėmimą.

Pasipiktinimas dėl esą nepakankamos įvairovės šioje organizacijoje kilo, kai pernai dienraščio „Los Angeles Times“ atliktas tyrimas parodė, jog tuo metu tarp HFPA narių nebuvo nė vieno juodaodžio.