„Auksiniai gaubliai“ pradeda pandemijos eros Holivudo apdovanojimų sezoną

Tarp tokių jau dabar tarp pretendentų minimų filmų yra „Klajoklių žemė“ (Nomadland) ir „Čikagos septyneto teismas“ (The Trial of the Chicago 7).

Kino žvaigždžių paprastai sausakimšą vakarėlį, į „Beverly Hills“ viešbučio pokylių salę pritraukiantį didžiausias kino pramonės garsenybes, pakeitė „pandeminė versija“, kuri bus transliuojama iš dviejų mažesnių vietų, kuriose dirbs tik patys būtiniausi darbuotojai.

Savo įprastinio spindesio šiemet netekę „Auksiniai gaubliai“ yra trokštamas apdovanojimas, laikomas apdovanojimų sezoną vainikuojančių „Oskarų“ „pranašu“. Beje, šiemet „Oskarai“ buvo pavėlinti ir vyks balandį.

Tarp pretendentų į pagrindinį „Auksinių gaublių“ apdovanojimą minimas filmas „Klajoklių žemė“. Chloe Zhao (Kloi Džao) juosta pasakoja apie marginalizuotą vyresniąją amerikiečių kartą, keliaujančią po šalies Vakarus. Šis filmas jau ilgą laiką minimas tarp galinčiųjų laimėti pagrindinį „Auksinį gaublį“.

Tačiau aršią konkurenciją jam kelia Aarono Sorkino (Arono Sorkino) juosta „Čikagos septyneto teismas“ apie teisme kilusią dramą dėl 1968 metais mieste kilusių protestų prieš karą.

Abiejų šių juostų temos – protestai ir bedarbystė.

„Aš manau, kad veikiausiai laimės kuris nors iš jų, – mano „The Hollywood Reporter“ skiltyje apie apdovanojimus rašantis Scottas Feinbergas (Skotas Feinbergas). – O jeigu kažkas iškiltų iš kairiojo krašto, tuomet tai veikiausiai būtų „Mergina, teikianti vilčių“ (Promising Young Woman)“.

Šio filmo žvaigždė Carey Mulligan (Kerė Maligan) suvaidino keršto siekiančią moterį, kuri baruose apsimeta girta, kad priviliotų vyrus ir priverstų juos atskleisti savo neapykantą moterims. Manoma, kad ji gali laimėti geriausios aktorės apdovanojimą.

Šioje kategorijoje ji varžysis su juostos apie 1920-ųjų bliuzą „Ma Rainey's Black Bottom“ aktore Viola Davis (Viola Deivis) ir Frances McDormand (Frensis Makdormand) iš „Klajoklių žemės“.

„Sunku atsispirti“

Kiti filmai, besivaržantys dėl geriausio filmo apdovanojimo, yra nespalvota drama apie Holivudo Auksinio amžiaus laikus „Mankas“ (Mank), pasakojanti apie juostos „Pilietis Keinas“ (Citizen Kane) kūrimą, nominuota šešiems apdovanojimams, bei „Tėvas (The Father) su Anthony Hopkinsu (Entoniu Hopkinsu).

Pastarasis aktorius „Auksiniam gaubliui“ per savo gyvenimą buvo nominuotas iš viso septynis kartus, tačiau nepelnė nė vieno apdovanojimo. Šiemet jis sulaukė daugybės pagyrų, tačiau aktorių kategorijoje jis varžosi su apdovanojimui po mirties nominuota juostos „Juodoji pantera“ (Black Panther) žvaigžde Chadwicku Bosemanu (Čadviku Bouzmanu), kurio vaidybai, kaip pažymi ekspertai, „sunku atsispirti“.

Šiemet apdovanojimus akylai stebės tokios grupės, kaip „Time's Up“, kurios anksčiau šią savaitę pasmerkė „Auksinius gaublius“ skiriančią Holivudo užsienio spaudos asociaciją (HFPA) už tai, kad ji nepriėmė nė vieno juodaodžio nario. Tiesa, vėliau ji išplatino pranešimą, kuriuo pripažino, jog „turime pasikviesti juodaodžių narių, o taip pat ir kitų neatstovaujamų grupių“.

Skirtingai nuo „Oskarų“, „Auksiniai gaubliai“ daugumą filmų kategorijų dalina į dramą ir „miuziklą ar komediją“. Pastarojoje kategorijoje varžysis Sacha Barono Coheno (Sašos Barono Kojeno) filmas „Boratas. Vėlesnis kino filmas“ (Borat. Subsequent Moviefilm) ir „Hamiltonas“ (Hamilton).

Sacha Baronas Cohenas taip pat yra nominuotas kaip geriausias antrojo plano aktorius filme „Čikagos septyneto teismas“.

Apdovanojimus atsiims virtualiai

A-lygio publika ir nominuotieji apdovanojimų ceremoniją stebės namuose, o laimėtojai apdovanojimus atsiims nuotoliniu būdu vaizdo skambučio metu. Panašiai rugsėjį vyko ir pagyrimų sulaukę „Emmy“ apdovanojimai.

„Auksinių gaublių“ ceremonija sekmadienį įvyks likus vos penkioms dienoms iki prasidedant balsavimui dėl „Oskarų“.

„Jeigu laimi „Auksinį gaublį“, tai skatina balsuojančius dėl „Oskaro“ suklusti. Tarsi pasakoma: „Geriau prieš balsuodamas pažiūrėk šį filmą, nes jis tikrai to vertas“, – sakė apie apdovanojimus rašantis „Variety“ žurnalo redaktorius Timas Gray'us (Timas Grėjus).