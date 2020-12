Artėjant šventėms Jurga dalijasi legendiniu kūriniu: tai daina, kuri atspindi šių metų Kalėdas

Jau kelias dienas Lietuvoje sningant, žinoma dainininkė Jurga nusprendė kiek anksčiau nei planuota pasidalyti kalėdine daina. Šiemet išleidusi naują albumą „Jurga“ ir ką tik perleidusi savo debiutinį albumą „Aukso pieva“ dainininkė šį kartą dalijasi ne jos sukurta, bet šioms dienoms ypač tinkama legendinio kūrinio „Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!“ koncertine versija.

Ši kūrinį Jurga atliko savo šventiniuose koncertuose praėjusią žiemą. Tai pirmoji daina iš greitai pasirodysiančio metų pabaigos šventėms skirto Jurgos koncertinio EP albumo. Proginis įrašas bus išleistas tik skaitmeniniu formatu ir visose internetinėse muzikos platformose pasirodys prieš šventes, o visas jo dainas lydės koncertiniai vaizdo įrašai.

Šventinę nuotaiką spinduliuojančiu kūriniu dainininkė taip pat pasidalijo su vakar paskelbta kalėdine „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ akcija – Jurgos atliekama daina kartu su kitų atlikėjų kūriniais skambės po Kauną keliausiančiame kalėdiniame autobuse.

„Kalėdomis dvelkianti „Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!“ man yra labai graži daina – ji minimalistinė, bet atspindi didžiulę kalėdinę nuotaiką, – kompoziciją pristato Jurga. – Ši daina puikiai tinka šių metų Kalėdoms, nes optimizmas niekur nedingo, viltis yra, nors aplinkybės ir yra pakankamai išbandančios... Nuoširdžiai linkiu visiems nenuleisti nosies ir, kaip ir kiekvienas metais, Šv. Kalėdas sutikti su gera nuotaika!“

JAV atlikėjų Vaughno Monroe bei Franko Sinatra’os išpopuliarintas hitas „Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!“ buvo vienas iš kelių kalėdinių kūrinių, kuriuos Jurga kartu su grupe pasirinko sugroti šventiniuose koncertuose pernai gruodį ir šių metų sausį. Viename iš pasirodymų, įvykusių Vilniuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje, ir buvo nufilmuotas koncertinis šios dainos vaizdo įrašas, kuriuo dainininkė dabar dalinasi.

Pirmuoju kūriniu iš savo proginio albumo Jurga taip pat dalinasi su „Kaunas 2022“ komanda, sugalvojusia, kaip padėti kauniečiams išlaikyti šventinę dvasią per šiemet dėl karantino neįprastas Kalėdas. Kelias savaites skirtinguose Kauno mikrorajonuose lankysis Kalėdų autobusas, iš kurio „radijo ant ratų“ skambės miestiečiams skirtos šventinės Lietuvos atlikėjų dainos.

„Kaunas 2022“ ambasadorė Jurga jau penktadienį, gruodžio 4 dieną, kalėdiniu autobusu keliaus į vieną iš Kauno mikrorajonų ir jo gyventojus asmeniškai pasveikins artėjančių Šv. Kalėdų proga. Dainininkė taip pat kviečia kitus atlikėjus dalintis savo dainomis, šventines dainas siųsti šios akcijos organizatoriams ir taip ne tik prisidėti prie kauniečių kalėdinės nuotaikos, bet ir netradiciškai pristatyti savo kūryba laikotarpiu, kai koncertai nėra galimi dėl karantino.

„Man asmeniškai šis karantinas sunkesnis nei buvęs – koncertų laukimas, vidinis poreikis pasidalinti su žmonėmis savo muzika ypač ryškūs. Neabejoju, kad visi kuriantys ir atliekantys muziką pajautė, kaip jiems tai svarbu, – pasakoja Jurga. – Tikiu, kad galime būti laimingi labai skirtingomis aplinkybėmis – netgi nepaisant karantino ir pandemijos. Kviečiu atlikėjus prisijungti prie gražios akcijos, pradžiuginti klausytojus ir save bei sukurti, sudainuoti arba perdainuoti taip, kaip jūs suprantate, jums geriausias kalėdines dainas.“

Nepaisant muzikos industriją šiemet sukausčiusios koronaviruso pandemijos, šie metai Jurgai buvo ypač aktyvūs. Vasarą pristačiusi naują albumą „Jurga“, praėjusią savaitę dainininkė išleido naują savo debiutinio albumo „Aukso pieva“ leidinį „Aukso pieva (Deluxe)“. Į įrašą įtrauktos ne tik atnaujintos 2005 metų albumo dainos, bet ir naujos koncertinės visų dvylikos dainų versijos iš šiemet gamtoje vykusio ir internetu transliuoto „Aukso pieva – 15“ gimtadienio koncerto.

Šiais iššūkių kupinais metais Jurga tapo bene ryškiausia koncertine žvaigžde Lietuvoje, surengusi didelį rezonansą sukėlusią tiesioginę transliaciją iš tuščios Šv. Kotrynos bažnyčios Vilniuje, taip pat įvairių gamtos vietų ir net savo namų balkono. Jurga koncertavo Kauno miesto kiemuose, drive-in erdvėje „Ozas Live“, o vasarą surengė savo naujo albumo „Jurga“ pristatymo koncertų turą per Lietuvą.