Ar teismo verdiktas sugrąžins J. Deppo karjerą į buvusias aukštumas?

Po to, kai JAV prisiekusiųjų teismas palaikė Johny Deppą (Džonį Depą) jo teisinėje kovoje su Amber Heard (Amber Herd), lieka neaišku, ar jo nuosprendis padės „Karibų piratų“ (Pirates of the Caribbean) žvaigždei susigrąžinti buvusį populiarumą?