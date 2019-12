„Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ pristato kalėdinį vaizdo klipą

Šiam vaizdo klipui grupė vėl bendradarbiavo su režisieriumi Saulium Baradinsku, su kuriuo yra sukūrę didelio populiarumo sulaukusius klipus „Į Venesuelą“ ir „Indai“. „YouTube“ platformoje jie yra peržiūrėti atitinkamai 3 milijonus ir 750 tūkstančių kartų.

Abu klipai 2016 ir 2018 metais laimėjo M.A.M.A. apdovanojimus kaip metų vaizdo klipai Lietuvoje. „Indai“ 2018 metais taip pat buvo pripažinti geriausiu vaizdo klipu „Klipvid“ konkurse, o Saulius Baradinskas – geriausiu režisieriumi.

„Kalėdų senio arija“ – jau ketvirtasis šiais metais „Antikvarinių Kašpirovskio dantų“ vaizdo klipas. Grupė šiemet muzikos gerbėjus džiugino darbais „Mažulė“, „Mangai“ ir Indijoje filmuotu „Nieko nereikia daryt“.

Pasak naują vaizdo klipą režisavusio Sauliaus Baradinsko, jam visada norėjosi sukurti kalėdinį klipą ir taip pasveikinti žiūrovus su artėjančiomis šventėmis. „Labai džiaugiuosi, kad ši galimybė atsirado vėl suvienijus jėgas su „Antikvarinių Kašpirovskio dantų“ grupe“, – sako režisierius.

„Kalėdos yra labai įtemptas laikas. Kartais žmonės taip jaudinasi dėl švenčių ir dovanų, kad tiesiog pervargsta. O tada ateina melancholija ir kažkur giliai viduje pabunda kalėdinis bliuzas“, – sako muzikantai.

Režisieriaus teigimu, šio klipo siužetas pasakoja apie kitokias Kalėdas. „Kalėdas, kuriose pagrindinis herojus mimas, išsiskyręs su mylimąja, bando ją susigrąžinti keliaudamas per vidinį pasaulį. Tai – istorija apie konfliktą tarp realybės ir fantazijų, kuris nutinka būtent Šv. Kalėdų naktį“, – sako Saulius Baradinskas. „Kurdamas klipą norėjau, kad per šias Šv. Kalėdas atkreiptume dėmesį ne tik į artimuosius, bet ir į tuos žmones, kurie yra vieniši per šventes.“

Naujausias „Antikvarinių Kašpirovskio dantų“ albumas „Nieko nereikia daryt“, kuriame ir skamba „Kalėdų senio arija“, pasirodė šį rudenį ir tapo pirmuoju lietuvišku albumu išleistu iškart keturiais formatais – CD, vinilo, kasetės ir skaitmeniniu.

Pristatydama naująjį albumą grupė surengė precendento neturinčias gastroles, kurių metu apkeliavo visą Žemės rutulį ir sugrojo Indijoje, JAV, Belgijoje ir Lietuvoje. Muzikantai nukeliavo per 40 000 kilometrų, jų pasirodymus stebėjo arti 20 000 žiūrovų.