Aktoriui K. Spacey Britanijoje pareikšti kaltinimai dėl seksualinės prievartos

Du „Oskarus“ pelnęs juostų „Įprasti įtariamieji“ (The Usual Suspects) ir „Amerikos grožybės“ (American Beauty) aktorius 2004–2015 metais ėjo Londono teatro „The Old Vic“ meno direktoriaus pareigas.

K. Spacey buvo apkaltintas lytiniu smurtu kilus pasauliniam judėjimui #MeToo, iškėlusiam į viešumą daugybę seksualinės prievartos ir priekabiavimo atvejų kino pramonėje.

Dėl to Londono metropoliteno policija pradėjo tyrimą, o „The Old Vic“ atliko patikrinimą dėl laikotarpio, kai teatrui vadovavo 62 metų K. Spacey.

Jis taip pat buvo apkaltintas privertęs asmenį užsiimti lytiniais santykiais be sutikimo.

Karūnos prokuratūra išplatintame pareiškime nurodė, kad „leido pareikšti aktoriui kaltinimus dėl keturių seksualinės prievartos prieš tris vyrus atvejų“.

„Jis taip pat buvo apkaltintas privertęs asmenį užsiimti lytiniais santykiais be sutikimo“, – sakė prokurorė Rosemary Ainslie (Rouzmari Einzli).

„Kaltinimai pareikšti peržiūrėjus Metropoliteno policijos tyrimo metu surinktus įrodymus“, – pridūrė R. Ainslie, vadovaujanti specialiųjų tyrimų skyriui.

Metropoliteno policija pranešė, kad du pirmi kaltinimai dėl seksualinės prievartos susiję su 2005 metų kovą Londone įvykusiais incidentais, o nukentėjęs asmuo dabar eina penktą dešimtį.

Pasak policijos, trečias incidentas įvyko 2008 metų rugpjūtį Londone, o nukentėjęs asmuo dabar eina ketvirtą dešimtį. Tas pats vyras nukentėjo ir per kitą incidentą, dėl kurio aktoriui pareikštas atskiras kaltinimas.

Ketvirtas kaltinimas dėl seksualinės prievartos susijęs su incidentu, įvykusiu Anglijos vakaruose esančiame Glosteršyre 2013 metų balandį. Nukentėjęs asmuo dabar eina ketvirtą dešimtį.

Anglijos įstatymai draudžia atskleisti nukentėjusiųjų tapatybę.

Tiek Karūnos prokuratūros, vykdančios baudžiamąjį persekiojimą Anglijoje bei Velse, tiek policijos pranešimuose aktorius įvardijamas pilnu vardu – Kevinas Spacey Fowleris (Kevinas Speisis Fauleris).

Didžiojoje Britanijoje galioja teisiniai apribojimai, kokią informaciją gali skelbti žiniasklaida, kol byla dar neperduota prisiekusiesiems, kad jie nesusidarytų išankstinės nuomonės.

Karūnos prokuratūra nurodė, kad spręsdama, ar pareikšti kaltinimus, ji „sąžiningai, nepriklausomai ir objektyviai“ įvertina, ar byla turėtų būti perduota teismui.

2017 metais K. Spacey mesti kaltinimai iš esmės sužlugdė jo karjerą. Aktorius buvo išmestas iš „Netflix“ politinio serialo „Kortų namelis“ (House of Cards) ir negavo pagrindinio vaidmens Ridley Scotto (Ridlio Skoto) filme „Visi pasaulio pinigai“ (All the Money in the World), kuriame turėjo įkūnyti pramoninką Johną Paulą Getty (Džoną Polą Getį). K. Spacey paskutinę minutę pakeitė Christopheris Plummeris (Kristoferis Plameris).

K. Spacey, laikomas vienu geriausių savo kartos aktorių, analogiškų kaltinimų sulaukė ir Jungtinėse Valstijose. Aktorius griežtai juos atmetė. Amerikoje jam iškelta baudžiamoji byla dėl seksualinės prievartos 2019 metais buvo nutraukta.

Šiuo metu aktorius yra Niujorke, kur jam iškelta civilinė byla, susijusi su 2019 metais nutraukta baudžiamąja byla, rodo JAV teismo dokumentai.