76-ojo Kanų kino festivalio laureatai

Pateikiame laimėtojų sąrašą:

Auksinė palmės šakelė: prancūzų režisierei Justine Triet (Žiustin Trijė) už juostą „Anatomy of a Fall“ (Anatomie d'une chute);

Didysis prizas: Jonathano Glazerio (Džonatano Gleizerio) filmui „The Zone of Interest“;

Geriausias režisierius: Vietnamo ir Prancūzijos režisierius Tran Anh Hungas (Tran An Hungas) už filmą „Pot-au-Feu“ ;

Geriausia aktorė: turkė Merve Dizdar (Mervei Dizdar) už vaidmenį filme „About Dry Grasses“;

Geriausias aktorius: japonas Koji Yakusho (Kodži Jakušo) už vaidmenį filme „Perfect Days“;

Geriausias scenarijus: Yuji Sakamoto (Judži Sakamoto) filmui „Monster“;

Žiuri prizas: suomių režisieriui Aki Kaurismaki (Akio Kaurismekio) už filmą „Fallen Leaves“;

„Auksinė kamera“ už geriausią pirmąjį filmą: Thien An Pham (Tjen An Fam) už juostą „Inside the Yellow Cocoon Shell“;

Geriausias trumpametražis filmas: Florai Annai Budai (Florai Anai Budai) už filmą „27“.