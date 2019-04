2019-ųjų Kanų festivalyje laukiama kino kūrėjų K. Loacho ir T. Malicko

Nepaisant praėjusiais metais ant Kanų festivalio raudonojo kilimo vykusių protestų, kuriems vadovavo lygių galimybių kino pramonėje reikalaujanti Holivudo žvaigždė ir festivalio žiuri pirmininkė Cate Blanchett (Keit Blanšet), šiemet iš 19 dėl „Auksinės palmės šakelės“ besivaržančių filmų tik keturi yra sukurti moterų.

Th. Fremaux – kurio filmų atrankos komisijoje dirbo keturi vyrai ir keturios moterys – tvirtina, kad moterų sugebėjimus puikiai parodo likusi dalis oficialiai atrinktų juostų – tarp jų režisierių yra 13 moterų.

Tačiau didžiausia naujiena – kad filmų sąraše kol kas nėra nekantriai laukto naujojo Quentino Tarantino (Kventino Tarantino) filmo „Kartą Holivude“ (Once Upon a Time in Hollywood), kuriame filmavosi Bradas Pittas (Bradas Pitas) ir Leonardo DiCaprio (Leonardas DiKaprijas).

„Jis dar neparuoštas, – žurnalistams sakė Th. Fremaux.

„Truputis spurto ... (ir), kaip tikimės, galėsime pranešti gerą naujieną“ prieš gegužės 14 dieną numatytą festivalio atidarymą, pridūrė jis.

Nors 2016 metais festivalio „Auksinę palmės šakelę“ už juostą „Aš, Danielis Bleikas“ (I, Daniel Blake) laimėjęs 82-jų K. Loachas yra sakęs, kad tai buvo paskutinis jo filmas, šiemet šis britas sugrįžta su nauju savo kūriniu „Sorry We Missed You“ – kaltinamuoju aktu vadinamajai trumpųjų projektų ekonomikai (gig economy).

Maradona ir Eltonas Johnas

Th. Fremaux taip pat atskleidė, kad viešumos vengiantis amerikiečių režisierius T. Malickas festivalyje pristatys savo juostą apie Antrąjį pasaulinį karą „Hidden Life“, pasakojantį apie karinės tarnybos atsisakiusį vokietį, kurį naciai 1943 metais giljotinavo.

Didžiausią pasaulio kino festivalį atidarys kultinio JAV režisieriaus Jimo Jarmuscho (Džimo Džarmušo) zombių komedija „Mirusieji nemiršta“ (The Dead Don't Die).

Pagrindinius vaidmenis komedijoje atlieka Adamas Driveris (Adamas Draiveris), Billas Murray (Bilas Marėjus), Tilda Swinton (Tilda Svinton) bei dainininkai Iggy Popas (Igis Popas) ir Tomas Waitsas (Tomas Veitsas).

Tačiau nesunku pastebėti, kad šiame festivalyje ir vėl trūksta „žvaigždėtų“ Holivudo pastatymų.

Pastaraisiais metais jie persikėlė į rugpjūčio mėnesį vykstantį Kanų konkurentą – Venecijos kino festivalį. Holivudo kino studijos įsitikinusios, kad šis renginys joms yra geresnis tramplinas siekiant „Oskarų“.

Venecijoje pernai įvyko ir „Oskaru“ apdovanoto bendrovės „Netflix“ filmo „Roma“ premjera. Šis festivalis buvo pasirinktas po bendrovės konflikto su Kanų festivalio organizatoriais, reikalavusiais, kad į festivalio programą įtraukti filmai privalo būti rodomi Prancūzijos kino teatruose.

Tačiau atrodo, kad Th. Fremaux festivalio svečiams yra parengęs staigmenų. Festivalio direktorius užsiminė, kad prieš nekonkursinio filmo apie Eltoną Johną (Eltoną Džoną) „Rocketman“ pristatymą žiūrovai galbūt pamatys atlikėją ant scenos.

Filmo „Važiuok“ (Drive) režisierius Nicolas Windingas Refnas (Nikolas Vindingas Refnas) festivalyje pristatys dvi dalis iš savo naujojo bendrovės „Amazon“ serialo „Per senas, kad mirčiau jaunas“ (Too Old to Die Young).

Ne visai Holivudas

Holivudiško tviskesio stygių savo programoje Kanų kino festivalis bandys kompensuoti savitu braižu išsiskiriančiais kūrėjais, socialinių problemų iškėlimu ir plačia geografija.

Pietų Korėjos kino meistras Bong Joon-ho (Pong Džunho), žinomas iš juostų „Okja“ ir „Snowpiercer“, sugrįžta su nauju kūriniu „Parazitas“ (Parasite), kuriame kalba apie augančią atskirtį tarp turtuolių ir vargšų jo šalyje.

Kitas nuolatinis Kanų kino festivalio programų dalyvis Pedro Almodovaras (Pedras Almadovaras) šiemet pristato kol kas asmeniškiausią savo juostą „Skausmas ir šlovė“ („Pain & Glory“ arba „Dolor y gloria“), sulaukusią didelio pripažinimo jo gimtojoje Ispanijoje.

Palestiniečių kino kūrėjas Elia Suleimanas (Elija Suleimanas) savo juostoje „It Must Be Heaven“ vaizduoja sunkumus, iškylančius ieškant kitos tėvynės.

Tuo metu gerai žinomas dokumentinių filmų britų režisierius Asifas Kapadia (Asifas Kapadija), kurio filmas nedalyvauja konkursinėje programoje, šįkart pasakoja apie futbolo legendą Diego Maradona (Diegą Maradoną).

Už filmą „Eimi“ (Amy), atskleidžiantį velionės dainininkės Amy Winehouse (Eimi Vainhauz) kovą su savo demonais paskutiniaisiais savo gyvenimo metais, „Oskaru“ apdovanotas režisierius naujojoje juostoje parodys paskutines argentiniečio futbolininko dienas Neapolio futbolo klube.

Politiniai motyvai

Triskart Kanų festivalio nugalėtojais tapę broliai Dardenne'ai (Dardenai) juostoje „Jaunasis Ahmedas“ („Young Ahmed“ arba „Le Jeune Ahmed“) vaizduoja vieno islamo ekstremisto kelią iš jo gimtosios Belgijos.

Brazilų režisierius Kleberis Mendonca Filho (Klėberis Mendonsa Filju) per 2016-ųjų Kanų festivalį, į kurį buvo atvykęs pristatyti savo filmo „Aquarius“, ant raudonojo kilimo surengė protestą prieš apkaltą, surengtą jo šalies prezidentei Dilmą Rousseff (Dilmą Rusef).

Šįkart jo kameros objektyvas nukrypo į Brazilijos ginčijamas vidines sritis, kurių problemos vaizduojamos filme „Lėlys“ (Bacurau).

Kinų režisierius Diao Yinanas (Diao Inanas), laimėjęs pagrindinį 2014-ųjų Berlyno kino festivalio apdovanojimą už trilerį „Juoda anglis, plonas ledas“ (Black Coal, Thin Ice), šįkart savo naujausiame filme „Laukinių žąsų ežeras“ (The Wild Goose Lake) pavaizdavo grupę gangsterių, įkūrusių „profesinę sąjungą“, kad užvaldytų miestą.

Th. Fremaux sakė, kad festivalyje apstu „politinių“ filmų apie „kasdienį gyvenimą, žmones, kovojančius su sunkumais. Einame į žmonių namus, kad spręstume įprastas problemas.“

„Festivalis nėra politinis – tokie yra artistai“, – pridūrė jis.

Austrų režisierė Jessica Hausner (Džesika Hausner) savo juostoje „Mažasis Džo“ (Little Joe) nagrinėja, kaip genetinio modifikavimo technologijos gali šiurpiai pakeisti mūsų pasaulį, o debiutuojantis kino kūrėjas Ladjas Ly (Ladžas Li) nušvies neramių Prancūzijos priemiesčių gyvenimą filmu „Vargdieniai“ (Les Miserables).

Th. Fremaux nurodė, kad Q. Tarantino juosta apie Holivudo kaskadininką ir kiti filmai dar gali būti įtraukti į festivalio programą.

Britų kritikas Guy Lodge'as (Gajus Lodžas) šių metų repertuarą apibūdina kaip „jaudinamą“.

„Ko gera, konkursas vien jau dėl savo vardų nuramins tuos, kas nusivylė praeitų metų (galiausiai pasirodžiusia stipria) parinktimi“, – jis parašė savo „Twitter“ žinutėje.

„Vis dėlto... (programa) iškelia keletą naujesnių, labiau stebinančių talentų“, – pridūrė jis.

Festivalis, kurio žiuri šiais metais vadovauja meksikietis kino grandas Alejandro Gonzalezas Inarritu (Alechandras Gonsalesas Injaritu), vyks gegužės 14–25 dienomis.