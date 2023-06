Kiemo estetika: ar viskas priklauso tik nuo augalijos?

Ne paslaptis, kad planuodami nuosavo kiemo įrengimą ar ruošdamiesi jį atnaujinti, kone daugiausia dėmesio sutelkiame į jo apželdinimą – kruopščiai renkamės alpinariumų, sodo vietas, deriname augalus ir ieškome geriausiai išsirinktoms rūšims tinkančio dirvožemio. Vis dėlto, vien tik išpuoselėtas sodas ar akį traukiantys gėlynai nesukurs visapusės kiemo estetikos, jei neskirsite pakankamai dėmesio kitiems svarbiems elementams. Į daugumą jų pakaks investuoti vos kartą per kelerius metus ar net dešimtmetį, todėl sezoninis kiemo tvarkymas taps kur kas paprastesniu ir džiaugsmą keliančiu užsiėmimu.

Dėmesys namo fasadui

Natūralu, kad užsukę į svečius, dėmesį pirmiausia atkreipiame į namo fasadą – įvertiname jo būklę, spalvų tarpusavio dermę, mažesnių elementų, tokių kaip durys bei langai, išvaizdą ir stogo kokybę. Be abejo, naujos statybos namuose šios detalės visuomet atrodo estetiškai, tačiau, jei įsigijote pakankamai geros būklės anksčiau statytą namą, šiuo aspektu pasirūpinti anksčiau ar vėliau vis tiek teks. Namo fasadą veikia daugybė nepalankių išorės sąlygų – besimainantis oras, kintanti temperatūra, besikaupianti drėgmė. Net ir geriausiomis medžiagomis atlikta fasado apdaila dešimtmečių bėgyje praranda savo grožį – priklausomai nuo medžiagos blunka spalva, atsiranda pastebimų įtrūkimų, viršutinis sluoksnis pasidengia samanomis ar kerpėmis.

Atnaujinimo darbus pradėkite nuo paprasčiausios švaros – daugeliu atveju pakanka fasadą kruopščiai nuplauti aukšto spaudimo įranga naudojant specialias priemones. Vienaukštės statybos namų šeimininkai, turintys patikimas kopėčias, tuo gali užsiimti ir patys, tačiau aukštesnių namų valymą verčiau patikėti profesionalams. Be to, atliekant šiuos darbus patartina kartu pasirūpinti ir stogo bei kiemo dangos švara – ta pati įranga nepriekaištingai plauna stogus, trinkeles, betono plokštes.

Po fasado plovimo dažnai išsyk paaiškėja, ar teks namą naujai dažyti. Pastebėję įtrūkimų bei kitų dangos netobulumų, pasirūpinkite jų taisymu. Atminkite, kad tik tinkamai paruošę fasadą ilgiau išsaugosite naujos dažų dangos kokybę, ji nesilups ir nebluks ilgus metus. Fasado dažymo paslaugas kartu dažnai siūlo ir tie patys plovimo specialistai, tačiau prieš pradedant šiuos darbus, bendrą jo būklę turėtų įvertinti ilgametę patirtį turintis žmogus.

Patikima tvora – ne tik apsaugai

Sodybai grožio suteikia ne tik namo fasadas – juk į ją dažniausiai patenkame pro vartus, kurie saugo privatumą. Be abejo, gyvenamąjį plotą tvora bene dažniausiai juosia todėl, kad šeimininkams norisi individualumo ar tiesiog apibrėžti sklypo teritoriją. Be to, tai puikus sprendimas turintiems augintinių – taip išvengiama netikėtai pasprukusių keturkojų šeimos narių, todėl sumažėja ir nelaimingų atsitikimų šiems staiga išpuolus į gatvę rizika. Vis dėlto, tvora prie jūsų namų nėra vien tik apsaugos elementas – ji suteikia bendros estetikos, todėl turėtų būti priderinta prie namo fasado ar augmenijos. Šiame puslapyje UAB „Tvora“ siūlo gausų pasirinkimą kiekvieniems namams – šiuolaikiškiems pastatams išbaigtumo suteiks tvirtos ir ilgaamžės metalinės tvoros, o siekiantiems kaimiškos elegancijos verta pasižvalgyti į medinių tvorų variantus, kurie patikimai tarnaus visą dešimtmetį. Čia taip pat galėsite pasinaudoti tvoros skaičiuokle, kuri leis numatyti tvoros kainą ir planuoti jos įrengimo darbus kur kas paprasčiau. Ilgametę patirtį turintys specialistai padės pasirinkti jūsų kiemui tinkamiausią spalvą bei medžiagas, todėl jums beliks mėgautis nepriekaištinga kokybe ir išvaizda.

Lauko poilsio zonos planavimas

Dar vienas kiemo estetikai itin svarbus elementas yra poilsio erdvė. Lauko baldų išdėstymas gali atrodyti neesminis dalykas, tačiau jis jūsų aplinką daro jaukesnę, darnesnę ir, žinoma, visai šeimai priimtinesnę. Dažnai daroma klaida – lauko baldų nederinimas prie kitų gyvenamosios valdos objektų. Pastebima, kad namų savininkai neretai pastaruosius renkasi impulsyviai ar tiesiog remdamiesi estetika. Vis dėlto, derėtų atminti, kad kuo labiau baldai ar kiti lauko pramogų elementai derės prie namo fasado, tvoros ar tiesiog pasirinktos augmenijos, tuo labiau sukursite darną savo kieme. Mėgstantiems klasikinius derinius, baldus, vaikų sūpynes, čiuožynes, kepsninę bei kitus ypač dažnai naudojamus daiktus patariama derinti pačiu paprasčiausiu principu – rinkitės panašias spalvas ir išbandykite gretimus tonus. Na, o jei norisi kiemą pagyvinti ir suteikti jam nuotaikos – ekspertai pataria dekoratyvius elementus – pagalvėles, pledus ar baldų rėmus pakeisti ryškiomis, akį traukiančiomis spalvomis. Nežinote, kokia tiktų geriausiai? Internete gausu patarimų, kurie padės atrasti geriausią variantą ir sukurti visapusę jūsų kiemo estetiką.

Laiku atnaujinti ir tarpusavyje nepriekaištingai derantys svarbiausi kiemo elementai ne tik patrauks svečių akį, bet ir padės užtikrinti ilgaamžę kokybę bei leis užkirsti kelią dideliems remonto darbams – investavę dabar, išvengsite didesnių galimų nuostolių. Pasirūpinkite savo saugumu bei išpuoselėto kiemo grožiu!