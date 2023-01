„Japandi“ interjero dizaino gidas ir dekoro idėjos

Japandi interjero dizainas daugiausia dėmesio skiria japoniško ir skandinaviško stiliaus derinimui, kad būtų sukurta eklektiška, linksma ir atpalaiduojanti namų aplinka. Svarbu suderinti baldus ir dekorą, kad tinkamai į savo gyvenimą įneštumėte japandi ir nesumaišytumėte per daug stilių. Tai gali sukurti netvarkos, o ne atvirumo įspūdį, kurio siekiate. Jei norite sužinoti, kaip dekoruoti japandi stilių namuose, turime Jums skirtą gidą!

Japandi interjero dizaino stiliaus kilmė

Norint aiškiai suprasti japandi (Japonijos ir Skandinavijos) stilių, pravartu suvokti japonišką stilių. Jis remiasi minimalistiniais principais, aiškiomis linijomis ir natūraliomis medžiagomis. Bendras bruožas – žemi baldai, tuščios sienos ir neutralios spalvų paletės. Šiuolaikinis japoniškas stilius grindžiamas minimalių daiktų turėjimu didesnėse apimtyse ir erdvėse (zen jausmas). Spalvų ir medžiagų variacijos išlaiko erdvę minimalią, švarią bei gaivią. Japoniškos tematikos namuose naudojama šiltesnė, šviesi mediena, kontrastuojanti su graikinio riešuto ir gilės atspalvių akcentais kavos staliukams.

Skandinaviškas arba šiaurietiškas dizainas grindžiamas minimalizmu. Jo šilumą ir jaukumą apibrėžia tekstilė bei spalvų paletės. Neutralios paletės – tai dažniausiai pilka, balta, akcentuota juoda ir kitų neutralių tonų deriniai namų dekorui. Šis dizainas apima medžiagų derinį iš odos, aksomo ir trikotažo, kad būtų pasiektas norimas hygge stilius. Tačiau jame daugiau dėmesio skiriama baldų detalėms.

Dviejų stilių (kaimiško japoniško ir funkcionalaus skandinaviško) derinys sukuria meniškumo, gamtos ir paprastumo įspūdį. Tai funkcionalumo ir formos derinys. Jame daugiausia dėmesio skiriama aiškioms linijoms, šviesioms spalvoms ir šviesioms erdvėms.

Kokios erdvės geriausiai tinka?

Japandi aplinką galima sukurti bet kurioje erdvėje. Ypač, jei joje vyrauja šiluma, šviesa ir paprastumas. Šios savybės apima kvietimą į jaukią ir funkcinę gyvenamąją erdvę. Svetainės yra ypač populiarios patalpos, nes jos yra didelės ir atviros. Jose daug šviesos ir mažiau netvarkos.

Kruopščiai kurkite viską

Geriausi japoniški ir skandinaviški interjerai perteikia paprastumą. Kiekvienas japandi interjero elementas yra be įmantrybių ir puošmenų. Tačiau tai nereiškia, kad reikia gyventi visiškai tuščiuose namuose. Tai tik reiškia, kad viskas turi būti kruopščiai parinkta.

Japandi puoselėja danshari sąvoką. Ji reiškia, kad reikia atsikratyti bet kokių daiktų, kurie kelia neigiamus jausmus arba slegia. Pasilikti tik tuos daiktus, kuriuos tikrai mėgstate. Tokia yra teorija, o kaip tai pritaikyti praktiškai? Kaip pavyzdį pasitelkime meno kūrinius. Japonų namuose meno kūrinių turėtų būti kuo mažiau. Todėl sieną, kurią sudaro keli paveikslai, galima sumažinti iki vieno ar dviejų didelių mėgstamų meno kūrinių. Vadovaukitės kokybės, o ne kiekybės filosofija. Taip kiekvienas daiktas, kuris patenka į namus, bus sėkmingas japandi interjero kūrėjas.

Išvalyti namai

Visi nori turėti tvarkingus namus. Tačiau kiek žmonių žino, kaip tai pasiekti? Norint išmokti gyventi minimalistinį gyvenimo būdą, reikia suprasti pagrindinius dalykus.

Japandi stiliumi įrengta erdvė yra vizualiai stulbinanti ir efektyvi. Tai meno forma, kurios šaknys siekia Skandinaviją. Ten mažoms erdvėms suteikiamas įspūdis, kad jos yra didesnės, naudojant vertikalius daiktų laikymo sprendimus. Tokius kaip lentynos ir knygų spintos. Ne horizontalius, pavyzdžiui, spintas ar spinteles. Japandi taip pat naudojami japoniški principai. Jais siekiama išvalyti aplinką, kad galėtumėte sutelkti dėmesį į tai, kas iš tikrųjų svarbu.

Rodykite tvarumą

Japandi svetainės dizaino pagrindas – tvarumas. Renkantis natūralias medžiagas ir pakartotinai panaudojant jas, šis stilius yra ekologiškas pasirinkimas. Iš ekologiškų šaltinių pagaminti japandi baldai yra aukštos kokybės. Dėl jų ilgaamžiškumo galite įsigyti kelias dalis, kurios tarnaus visą gyvenimą, užuot kasmet keitę daiktus. Tvarūs japandi aspektai suteikia šiam stiliui nesenstančią išvaizdą ir pojūtį.

Pasirinkite tinkamus baldus

Rinkitės neutralių atspalvių baldus, pagamintus iš natūralių medžiagų. Japonijos kultūroje akcentuojama bet kokių baldų gamybai naudojamų medžiagų kokybė, kad būtų užtikrintas tvarumas. Pridėkite patogių baldų, kad išlaikytumėte skandinaviško stiliaus komfortą.

Gerai apgalvokite spalvas

Japandi – tai neutralios spalvos. Sienoms rinkitės beveik baltą atspalvį, kad erdvėje atsispindėtų dienos šviesa. Baldams rinkitės neutralius audinius. Pavyzdžiui, smėlio, baltos ar prislopintos pilkos spalvos, natūralaus medžio atspalvius. Paletę išlaikykite santūrią, o aksesuarus papildykite natūraliais atspalviais. Pavyzdžiui, dangaus mėlyna, žalia, ruda ir kitais žemės tonais. Nereikia bijoti pridėti spalvų. Tačiau įsitikinkite, kad jos yra prislopintų tonų ir sukelia ramybės bei tylos jausmą. Galima naudoti juodos spalvos akcentus, kad įvaizdis būtų vientisas.

Sienos tekstūra

Tradiciniuose japoniškuose interjeruose neretai sienos būna padengtos bambuko ar kedro plokštėmis. Nenuostabu, kad japandi sienos dažnai turi tam tikrą tekstūrą. Tai puikus būdas minimaliai erdvei suteikti vizualinio įdomumo.

Lengviausias būdas tai padaryti – naudoti plonas vertikalias medžio juosteles, išdėstytas per visą sieną. Toks vaizdas sukuria architektūrinį susidomėjimą, o vizualiai išlieka labai tvarkingas, malonus ir gana minimalus. Medienos lamelių sienas paprasta pasidaryti patiems. Galutinis rezultatas yra gana aukštos klasės. Be to, tokios sienos puikiai izoliuoja garsą.