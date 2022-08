Ekspertai pataria: į kokius klausimus reikia atsakyti renkantis baseiną?

1. Pripučiamas ar karkasinis?

Visų pirma specialistai siūlo nuspręsti, kokio sprendimo jūs ieškote – mobilaus ir greitai įrengiamo pripučiamo baseino ar patvaraus ir ilgaamžio karkasinio.

Pripučiamus baseinus nesunku įrengti, jie patrauklios kainos, o vandeniu galima pripildyti per kelias minutes. Vis tik šie baseinai yra mažesnio dydžio už karkasinius. Pastarieji baseinai yra didesni, o įrengus, nereikia išmontuoti pasibaigus sezonui.

2. Kas plaukios baseine?

Atsakius į klausimą, kokiems žmonėms bus skirtas baseinas, lengviau išsirinkti tinkamiausią variantą.

Patiems mažiausiems vandens pramogų mėgėjams, kurie dar nemoka plaukioti, ar suaugusiems, norintiems ramiai pasimėgauti akimirkomis vandenyje, skirti pripučiami baseinai. O vyresniems vaikams ir didesnėms šeimoms labiau tinkami erdvesni, patvaresni – karkasiniai baseinai. Jų skersmuo gali siekti ir daugiau nei 5 metrus, tad vienu metu jame telpa ir 10 ar daugiau žmonių, juose galima ir nardyti.

„Senukų“ nuotr.

3. Kurioje vietoje statyti baseiną?

Renkant baseinui vietą, svarbu atkreipti dėmesį į keletą aspektų. Svarbu išrinkti jam lygų žemės paviršių, kad baseiną būtų galima stabiliai sumontuoti. Geriausiai baseinui tinka atvira vieta ne po medžiais – taip vandenį greičiau įšildys saulės spinduliai bei mažiau į jį pateks įvairių šakelių, lapų ar žiedų.

Taip pat svarbu apgalvoti, kaip pripildysite baseiną vandeniu. Tad geriausia baseiną statyti arčiau vandentiekio, kad būtų kuo paprasčiau paruošti baseiną maudynėms.

4. Kokių baseino priedų man prireiks?

Kad laikas, praleistas baseine, būtų saugus ir smagus, žinovai rekomenduoja apsvarstyti visus reikalingus baseinų priedus:

§ Kopėčios ir laipteliai. Tam, kad į baseiną įlipti būtų saugu ir patogu, būtina pasirūpinti atitinkamo aukščio kopėčiomis ar laipteliais. Šis baseino priedas turi būti tvirtas ir atsparus korozijai, todėl daugelis baseino kopėčių ar laiptelių yra gaminami iš nerūdijančiojo plieno.

§ Baseino dangtis. Baseino dangtis neleidžia purvui, šiukšlėms ir kitiems pašaliniams teršalams patekti į baseiną tuomet, kai jis nėra naudojamas. Šis priedas taip pat suteikia ir kitų naudingų privalumų, pavyzdžiui, išsaugo vandenyje esančią šilumą ir neleidžia vandeniui išgaruoti.

§ Baseino termometras. Taip pat verta pasirūpinti ir specialiu termometru, kad būtų paprasta žinoti, kada vanduo labiausiai tinka maudynėms.

§ Pripučiamos liemenės, rankų plaukmenys. Tam, kad vaikai galėtų saugiai pramogauti net ir negiliuose baseinuose, reikalinga pasirūpinti pripučiamomis liemenėmis ar rankų plaukmenimis. Taip pat svarbu nepalikti mažųjų žaidžiančių vandenyje be suaugusiųjų priežiūros.

§ Vandens žaislai, plaukimo ratai. Laikas baseine neprailgs turint įvairių vandens žaislų, o dideli baseinai neįsivaizduojami be pripučiamų plaustų ar plaukimo ratų. Pastarieji leidžia pailsėti ant vandens ir pasimėgauti saulės spinduliais. Be to jie ypač naudingi tiems, kurie nemoka plaukti. „Senukų“ duomenimis, fizinėse parduotuvėse klientai perka įvairiausius pripučiamus kamuolius, o el. parduotuvėje „Senukai.lt“ populiariausi – plaustai.

„Senukų“ nuotr.

5. Kaip tinkamai prižiūrėti?

Ekspertai akcentuoja, kad norint išlaikyti švarų ir higienišką vandenį baseine, jį reikia reguliariai prižiūrėti.

Tam, kad nereikėtų nuolat išpilti ir pripildyti baseino švariu vandeniu, vandens valymo filtro įrengimas yra pats efektyviausias būdas užtikrinti baseino švarą. Baseinų filtrai skirti sulaikyti susidariusias kietąsias mikrodaleles vandenyje, kurios filtro praplovimo metu yra pašalinamos.

Taip pat svarbus tinkamas maudymosi vandens pH – šis rodmuo turėtų būti 7,2-7,6. Tad atsižvelgus į naudojamo vandens pH lygį, reikia naudoti priemones, mažinančias arba didinančias šį rodiklį.

Dar viena svarbi baseinų vandens priežiūros priemonė – daugiafunkcės tabletės, padedančios pašalinti bakterijas, virusus ir mikroorganizmus bei neleidžiančios jiems daugintis. Jos taip pat užkerta kelią dumblių vystymuisi, todėl vanduo išlieka skaidrus ir švarus. O baseino griebtukas su teleskopiniu kotu padės lengvai surinkti į vandenį įkritusius medžių lapus ar žoles, pataria „Senukų“ ekspertai.