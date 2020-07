Vilniuje laidojamas lietuvių kilmės kino ir teatro aktorius G. Mikellis

Atsisveikinimas su aktoriumi – nuo 9 val. Vilniaus laidojimo rūmuose (Olandų g. 22). 13 val. vyks Atsisveikinimo pamaldos. Karstas išnešamas 14 val. Laidotuvės vyks Antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje.

J. Mikelaitis gimė 1929 m. balandžio 4 d. Bildeniuose, Batakių valsčiuje (dabar – Tauragės rajonas).

1941 m. prasidėjus karui pasitraukė į Lenkiją, vėliau – Vokietiją. Po karo mokėsi vaidybos Oldenburgo (Vokietija) teatro studijoje bei fortepijono ir akordeono miesto muzikos mokykloje. Dar nesulaukęs 18-os emigravo į Australiją, kur pradėjo aktoriaus karjerą Doris Fiton teatre Sidnėjuje. Čia jį pastebėjo Londono „Old Vic" teatro trupė, su kuria 1955 m. gastroliavo Australijoje. Po keleto metų persikėlė į Londoną. 1957 m. debiutavo kine Roy Wardo Bakerio filme „Tas, kuris pabėgo" („The One That Got Away"). Labiausiai išgarsėjo 1961 m. sukūręs vokiečių karininkų vaidmenis Johno Lee Thompsono filme „Navarono pabūklai" („The Guns of Navarone") ir Johno Sturgeso „Didysis pabėgimas" („The Great Escape", 1963).

Iš viso G. Mikellis suvaidino daugiau nei 30 filmų ir televizijos serialų. Filmavosi juostose drauge su aktoriais Steve'u McQuennu, Richardu Attenborough, Gregory Pecku, Richardu Burtonu, sukūrė vaidmenų dešimtyje teatro spektaklių. Parašė apsakymų, du kino scenarijus, paskutiniais gyvenimo metais rašė biografinę knygą. G. Mikellis buvo Didžiosios Britanijos rašytojų gildijos narys.

2018 m. G. Mikellis įsteigė savo vardo stipendiją Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentams. Šių metų balandžio 20 d. G. Mikelliui buvo įteiktas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos medalis už paramą jauniesiems Lietuvos menininkams.