Vilniuje bus laidojamas garsus lietuvių kilmės aktorius G. Mikellis

Atsisveikinimas su aktoriumi vyks ketvirtadienį nuo 9 val. Vilniaus laidojimo rūmuose Olandų gatvėje, pranešė Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA). Karstas išnešamas 14 val., laidotuvės vyks Antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje.

Jungtinėje Karalystėje gyvenęs menininkas mirė gegužės 12 dieną būdamas 91-erių.

2018 metais G. Mikellis įsteigė savo vardo stipendiją Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentams. Šių metų balandžio 20 dieną G. Mikelliui įteiktas LMTA medalis už paramą jauniesiems Lietuvos menininkams.

G. Mikellis gimė 1929 metais Bildeniuose, Batakių valsčiuje, dabartiniame Tauragės rajone, 1941 metais pasitraukė iš Lietuvos. Jis gyveno Lenkijoje ir Vokietijoje, mokėsi muzikos ir vaidybos Oldenburgo teatro studijoje, 1950 metais persikėlė į Australiją, o 1958 metais išvyko į Londoną, vaidino įvairiuose teatruose. G. Mikellis labiausiai išgarsėjo 1961 metais sukūręs vokiečių karininkų vaidmenis filme „Navarono pabūklai“ ir „Didysis pabėgimas“ 1963 metais.

Parašė apsakymų – „Lietuvių berniuko odisėja“ („Odyssey of Lithuanian Boy“), jie išspausdinti rinkinyje „Forms of Freedom: Lithuanian Culture and Europe after 1990“.