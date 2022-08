Venecijos kino festivalį atidarė filmas su A. Driveriu „Baltasis triukšmas“

„Baltasis triukšmas“ („White Noise“) yra vienas iš keturių „Netflix“ kurtų filmų, besivaržančių dėl pagrindinio 11 dienų truksiančio festivalio prizo – Auksinio liūto, srautinio transliavimo milžinei siekianti įtvirtinti savo kaip kino kūrėjos reputaciją.

Šioje juostoje A. Driveris vaidina Adolfo Hitlerio studijų profesorių mažame koledžo miestelyje, kuriame pasklido toksiškos medžiagos.

Istorija adaptuota pagal garsų 1985 metų Dono DeLillo (Dono DeLilo) romaną, kuriame analizuojama JAV vartojimo kultūra. Filmą režisavo Noah Baumbachas (Noa Baumbakas). A. Driveris ir N. Baumbachas jau yra kartu dirbę prie pripažinimo sulaukusios skyrybų dramos „Santuokos istorija“ (Marriage Story).

Vėliau festivalyje „Netflix“ pristatys labai laukiamą filmą „Blondinė“ (Blonde) – tamsų Marilyn Monroe (Merilin Monro) tragiško gyvenimo atpasakojimą, kuriame pagrindinį vaidmenį atlieka kylanti žvaigždė Ana de Armas.

„Netflix“ taip pat prisidėjo prie meksikiečių režisieriaus Alejandro Gonzaleso Inarritu (Alechandro Gonsaleso Injaritaus), kuris Venecijoje pristatė savo ankstesnius filmus „Žmogus-paukštis“ („Birdman“) ir „Hju Glaso legenda“ („The Revenant“), naujausios juostos „Bardo“.

„Oskarų“ pranašas

Venecijos kino festivalis – seniausias pasaulyje – vyksta šio Italijos miesto Lido saloje. Pirmą kartą jis įvyko prieš 90 metų.

Šis festivalis yra svarbi gairė kultūros ir kino pasauliui, nes Venecijoje pristatomi filmai kitais metais dažnai laimi Holivudo „Oskarus“.

Pernai Venecijos festivalio geriausio režisieriaus „Sidabrinis liūtas“ atiteko Naujosios Zelandijos režisierei Jane Campion (Džein Kampion) už jos emociškai sudėtingą vesterną „Šuns galia“ (The Power of the Dog) su Benedictu Cumberbatchu (Benediktu Kamberbaču).

Trečiadienį Lido saloje taip pat pasirodė kultinė prancūzų aktorė Catherine Deneuve (Katrin Denev), kuri atvyko atsiimti apdovanojimo už viso gyvenimo nuopelnus. Prie švarkelio ji buvo prisisegusi Ukrainos vėliavėlę.

Artimiausiomis dienomis gerbėjai lauks galimybės Lido saloje išvysti Timothee Chalamet (Timotį Šalamė), suvaidinusį įsimylėjusį kanibalą filme „Bones and All“. Jį režisavo Luca Guadagnino (Luka Gvadanjinas). T. Chalamet sukūrė vaidmenį jo 2017 metų juostoje „Vadink mane savo vardu“ (Call Me By Your Name).

Daug kalbama ir apie filmą „The Whale“, kuriame „Mumijos“ (The Mummy) žvaigždė Brendanas Fraseris (Brendanas Freizeris), faktiškai nesirodęs didžiuosiuose ekranuose du dešimtmečius, vaidina smarkiai nutukusį vyrą, bandantį atkurti ryšį su savo dukra.

„The Whale“ režisierius Darrenas Aronofsky (Darenas Aronofskis) 2008 metais laimėjo Auksinį liūtą už savo juostą „Imtynininkas“ (The Wrestler). Be to, Venecijos kino festivalyje įvyko „Oskarą“ pelniusios jo sukurtos „Juodosios gulbės“ (Black Swan) premjera.

Dėl JAV aktorės Julianne Moore (Džulian Mur) vadovaujamos žiuri simpatijų varžosi 23 filmai; sąraše dominuoja Holivudo ir Vakarų Europos režisieriai.

Viena reikšminga išimtis – apdovanojimų pelnęs Irano režisierius Jafaras Panahi (Džafaras Panahis). Jo filmo „No Bears“ premjera įvyks praėjus kiek daugiau nei mėnesiui po to, kai jis buvo įkalintas Teherane, Iranui vykdant susidorojimą su režisieriais disidentais.

79-asis Venecijos tarptautinis kino festivalis vyks iki rugsėjo 10-osios.