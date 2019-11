Televizijos laidai „Sezamo gatvė“ sukako 50 metų

Šių linksmų, žaismingų laidų tikslas buvo paruošti ikimokyklinio amžiaus vaikus mokyklai. „Sezamo gatvė“, kur pabaisos, žmonės ir gyvūnai taikiai gyvena kartu, turėjo parodyti visuomenės įvairovę ir bendrumus.

Ši laida per pusę amžiaus pritraukė nemažai garsenybių ir buvo mėgiama daugybės vaikų kartų. Be to, įrodyta, kad „Sezamo gatvė“ tikrai padėjo vaikams mokytis.

Per daugybę metų laidose buvo nagrinėtos įvairios temos. Ji tapo pirmąja vaikų programa, kurioje buvo kalbama apie Dauno sindromą. Be to, laidoje dalyvaujančios lėlės yra sirgusios ŽIV ir gyvenusios pas įtėvius, į programą buvo kviečiami neįgalūs vaikai vežimėliuose. Joje taip pat kalbėta apie kalinčius tėvus, benamius, moterų teises ir kariškių šeimas.