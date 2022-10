Šri Lankos rašytojas Sh. Karunatilaka pelnė „Booker“ premiją

Šri Lankos rašytojas Shehanas Karunatilaka (Šehanas Karunatilaka) pirmadienį už savo knygą apie nužudytą žurnalistą ir savo šalies pilietinį karą „Septyni Malio Almeidos mėnuliai“ (The Seven Moons of Maali Almeida) pelnė Didžiosios Britanijos prestižinę „Booker“ premiją.