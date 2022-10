„Sheep Got Waxed“ atidarė tarptautinį nebyliojo kino festivalį Helsinkyje

„Džiaugiamės galėdami būti festivalio „atidarytuvais”. Tai buvo mūsų pirmas vizitas ir pasirodymas Helsinkyje. „Loud Silents“ festivalis jau dešimtmetį džiugina žiūrovus originaliomis kino koncertų patirtimis, kiekvienas seansas yra unikalus ir nepakartojamas. Esame dėkingi už galimybę dalyvauti festivalyje ir savo kūryba praturtinti festivalio programą. Patiko, kad festivalis puikiai suorganizuotas, Helsinkis dvelkia savotiška ramybe, kuri čia pabuvus atpalaiduoja ir užkrečia. Užmezgėme naujų ryšių ir tikimės, kad jie atvers kelius tolesniems vizitams Suomijoje“, – įspūdžiais po viešnagės Helsinkyje dalijosi grupės „Sheep Got Waxed“ saksofonininkas Simonas Šipavičius.

Kasmet festivalis „Loud Silents“ kviečia muzikantus kurti visiškai naujus garso takelius pasirinktam nebyliajam filmui.

Po debiuto 2013 m. „Loud Silents“ festivalis pristatė daugiau nei 50 unikalių judančio vaizdo ir gyvos muzikos derinių, įskaitant XX a. 20-ojo dešimtmečio animacinius trumpametražius filmus su eksperimentiniu repu, ledo ritulio pasaulio čempionato rungtynes su džiazu ar vokiečių ekspresionistinius filmus su indie pop muzika.

Be šio kasmet vykstančio festivalio, „Loud Silents“ ištisus metus organizuoja filmų peržiūras su gyva muzika tiek Suomijoje, tiek užsienyje. Pagrindinis festivalio tikslas – suteikti žiūrovams unikalių meno renginių ir įspūdžių, kurių jie niekur kitur nepatiria.

2017-aisiais režisieriaus Juho Kuosmaneno festivalio „Loud Silents“ užsakymu sukurtas filmas „Moonshiners“ tapo vienu įdomiausių metų filmų, sulaukusių didelio dėmesio tiek Suomijoje, tiek tarptautiniu mastu. Suomijos nacionalinių transliuotojų kompanija įvardijo „Moonshiners“ kaip vieną labiausiai jaudinančių metų kultūros reiškinių.

„Nepaprastai džiaugiamės, kad lietuvių grupė „Sheep Got Waxed“ koncertavo 10-ajame „Loud Silents“ festivalyje, be to, pirmą kartą Suomijoje. Grupė gyvai įgarsino debiutinį Jean Cocteau filmą „Poeto kraujas“ ir sulaukė daug puikių atsiliepimų bei komplimentų. Grupės koncertas patiko ir nuolatiniams autorinio kino žiūrovams, ir žurnalistams, kurie susidomėjo būsimais pasirodymais Suomijoje. „Sheep Got Waxed“ koncertas buvo didelė dovana jubiliejiniam festivaliui ir unikalus siurprizas mūsų auditorijai“, – sako festivalio meno vadovas Otto Kylmälä.

„Sheep Got Waxed“ pasirodymą festivalyje „Loud Silents“ organizavo Suomijos nacionalinis audiovizualinis institutas KAVI, bendradarbiaudamas su projektą inicijavusia Lietuvos kultūros atašė Švedijoje, Suomijai ir Danijai Liana Ruokyte-Jonsson, o jį parėmė Lietuvos kultūros institutas.