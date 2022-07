Popiežius gedi artimo bendražygio kardinolo C. Hummeso

2013 metų kovą, netrukus po savo išrikimo, popiežius Pranciškus per pokalbį su žurnalistas atskleidė, kodėl jis pasivadino Šv. Pranciškaus Asyžiečio vardu. Per pontifiko rinkimus jis sėdėjo šalia C. Hummeso, „didelio draugo“, pasakojo Pranciškus.



Kai galiausiai surinko du trečdalius balsų, kardinolas jį apkabinęs ir pasakęs: „Nepamiršk vargšų!“ Katalikų Bažnyčios vadovas teigė tada „iš karto“ pagalvojęs apie Pranciškų Asyžietį.



Kardinolas C. Hummesas gimė nedideliame mieste Pietų Brazilijoje ir 1958 metais buvo įšventintas į kunigus. 1975-aisiais jis tapo vyskupu, o 2001-aisias – kardinolu. Popiežiaujant Benediktui XVI, C. Hummesas buvo Dvasininkų kongregacijos prefektas, 2019 metais vaidino svarbų vaidmenį Amazonijos sinode.