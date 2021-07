Pekino meno centre pristatyti J. Meko filmai apie A. Warholą

Praėjusį šeštadienį Pekine, šiuolaikinio meno centre UCCA, buvo pristatyti Jono Meko filmai apie Andy Warholą. Parodyti du trumpametražiai filmai – „Award Presentation to Andy Warhol“ ir „Scenes from the Life of Andy Warhol“. Šis projektas – tai sudėtinė šiuo metu UCCA vykstančios parodos „Becoming Andy Warhol“ dalis. Taip pat juo pradedamas ciklas renginių, skirtų J. Meko šimtmečiui Kinijoje ir P. Korėjoje paminėti.