Pamplonoje tradicinių San Fermino festivalio bulių bėgimų nebus

E. Hemingway 1926-ųjų romane „Fiesta: Ir pateka saulė“ (The Sun Also Rises) aprašytas festivalis, kurio metu buliai bėga akmenimis grįstomis Pamplonos gatvėmis, praėjusį kartą buvo atšauktas per 4-ojo dešimtmečio Ispanijos pilietinį karą.

Šalyje nuo naujojo koronaviruso mirus daugiau kaip 28 tūkst. žmonių, o ekonomikai sustojus dėl griežto, visoje šalyje taikyto karantino, vietos pareigūnai sako, kad nelabai yra ką švęsti.

Tačiau 33 metų gyventojas Joaquínas Beloki (Choakinas Belokis) sakė, jog vis tiek galima pasidžiaugti „visų, kas neužsikrėtė koronavirusu, sveikata“. Jis pirmadienį prisidėjo prie maždaug 400 gyventojų, susirinkusių centrinėje miesto aikštėje, kur paprastai festivalio atidarymą stebėdavo daugiau kaip 12 tūkst. žmonių.

Būrys prie rotušės atėjo vidurdienį, kai normaliais laikais raketos „chupinazo“ paleidimu pradedamas šis devynių dienų festivalis. Iš viso pasaulio susirinkę žmonės po raketos paleidimo laisto vieni kitus raudonuoju vynu ir šampanu.

Šiemet vietoje linksmybių ant rotušės fasado buvo iškabintas užrašas, kviečiantis sugrįžti į šventę kitais metais.

Buvo dislokuota šimtai policijos pareigūnų, kad ekspromtu nekiltų jokių švenčių baruose ar gatvėse.

Miesto meras Enrique Maya (Enrikė Maja) spaudos konferencijoje sakė, kad 2020-ieji yra tarpas, „kai sukaupsime troškimą švęsti 2021-aisiais“.

Taip pat buvo parengtas vaizdo klipas, kuriame medikai primena žiūrovams, jog „pakanka būti neatsakingam vieną dieną, kad sugriautum tris mėnesius [dėtas] visų pastangas“, turėdami galvoje karantiną, kuris Ispanijoje truko nuo kovo vidurio iki birželio vidurio.