Nuo COVID-19 komplikacijų mirė amerikiečių dramaturgas T. McNally

Garsus amerikiečių dramaturgas, libretų kūrėjas ir scenaristas Terrence'as McNally (Terensas Maknalis), per ilgą karjerą pelnęs keturis teatro apdovanojimus „Tony“ ir vieną televizijos apdovanojimą „Emmy“, po COVID-19 komplikacijų antradienį mirė. Jam buvo 81 metai.

T. McNally atstovo pareiškime, atsiųstame naujienų agentūrai AFP, sakoma, kad velionis yra sirgęs plaučių vėžiu ir gyveno su lėtine obstrukcine plaučių liga. Jis mirė ligoninėje Floridoje.

Homoseksualumo neslėpęs rašytojas, be kitų, nagrinėdavo tokias temas kaip meilė, homofobija ir AIDS. Jis yra parašęs garsias pjeses „Meilė! Narsa! Užuojauta!“ (Love! Valour! Compassion!) ir „Meistriškumo pamoka“ (Master Class), miuziklus „Kiss of the Spider Woman“ ir „Regtaimas“ (Ragtime).

Brodvėjaus žvaigždės reiškė pagarbą velioniui. Miuziklo „Hamiltonas“ (Hamilton) kūrėjas Linas-Manuelis Miranda pavadino T. McNally „milžinu mūsų pasaulyje“ ir pridūrė: „Dėkingas už jo stulbinamus darbus ir nesenkantį gerumą.“

„Jis buvo absoliutus džentelmenas, o jo įsipareigojimas teatrui buvo nepajudinamas, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė britų aktorius ir komikas Jamesas Cordenas (Džeimsas Kordenas). – Jo pasiilgs labai daug mūsiškių.“

T. McNally yra tarp pirmųjų įžymybių, tapusių naujojo koronaviruso auka. Nuo COVID-19 visame pasaulyje jau mirė mažiausiai 18 923 žmonės, rodo Johnso Hopkinso (Džonso Hopkinso) universiteto apibendrinti duomenys.

Kelios valandos prieš T. McNally mirtį mirė COVID-19 susirgusi afrodžiazo legenda Manu Dibango (Manus Dibangas).

Sent Pitersberge Floridoje gimęs T. McNally augo Korpus Kristi Teksase. 1960-aisiais jis puikiais įvertinimais baigė Kolumbijos universitetą Niujorke.

Pirmą kartą Brodvėjui jis parašė būdamas 23 metų, o iki 40-ies nuosekliai susikūrė sarkastiško dramaturgo, meistriškai metančio iššūkį socialinėms normoms bei autoritetams, bet išlaikančio patrauklumą, reputaciją.

Tačiau tik 1987-aisiais, būdamas 48-erių, jis tapo žinomas visiems ir iškilo į Amerikos dramaturgų elitą.

Jo darbas „Lips Together, Teeth Apart“ laikomas svarbia pjese AIDS tema, o komiškas farsas „The Ritz“ su homoseksualiais veikėjais tapo visuotiniu hitu.

„Pasauliui labiau nei bet kada reikia menininkų, kad jie primintų mums, kokie iš tikrųjų yra tiesa, grožis ir gerumas“, – sakė jis, 2019-aisiais per „Tony“ įteikimo ceremoniją atsiimdamas apdovanojimą už gyvenimo pasiekimus.

„Teatras keičia širdis, tą slaptą vietą, kurioje visi iš tiesų gyvename“, – sakė T. McNally.