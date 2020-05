Muzikos gerbėjams – emocijos už dyką

Ansambliui vadovauja Griorgio Brenna, žinomas Italijoje pianistas ir vargonininkas, chorinės muzikos kompozitorius ir dirigentas. Be darbo su kameriniu kolektyvu, pasirengimo religinės muzikos koncertams, G.Brenna dalyvauja ir tarptautiniuose muzikos sukeliamo efekto tyrinėjimuose.

Šį pavasarį Italijoje jau daug metų gyvenanti lietuvė kartu su kolegomis iš "Discanto Vocal Ensemble" rengė įspūdingą velykinių koncertų programą, tačiau dėl prasidėjusios pandemijos kaip ir visi meno atlikėjai nebegalėjo jos atlikti įprastuose koncertuose. Italijoje viruso situacija tapo ypač sudėtinga, tačiau, anot D.Ereminaitės, tautos vienybė suteikė jėgų kurti ir rasti naujų kanalų koncertams.

Savo ansamblio skleidžiamomis emocijomis ir muzika D.Ereminaitė nori pasidalinti ir su tėvynainiais. "Discanto Vocal Ensemble" atliekamus kūrinius galima išgirsti ansamblio profilyje feisbuke ir "Youtube" kanalu. Čia – ir naujausi įrašai: Williamo Henry Monko "Abide with me" ir Bobo Chilcotto "Agnus Dei" iš "Little Jazz Mass".